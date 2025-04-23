Молодая невеста Григория Лепса показала, как выглядела до ринопластики

Аврора Киба (Фото: Инстаграм* @avrorakiba)
19-летняя невеста певца Григория Лепса показала, как выглядела до операции на нос. Аврора Киба опубликовала фото в личном блоге.
У себя в соцсетях возлюбленная исполнителя хита «Я поднимаю руки» не стала отрицать, что уже пользовалась услугами пластического хирурга. Поклонники попросили Аврору показать, как выглядела до операции на нос, и ответ Кибы не заставил себя долго ждать.
Невеста Григория Лепса поделилась фотографией, на которой девушка позирует без косметики, с пучком на голове и в купальнике.
Аврора Киба (Фото: Инстаграм* @avrorakiba)
Киба откровенничала, что делала ринопластику перед наступлением совершеннолетия. Со слов возлюбленной Лепса, ей пришлось долго уговаривать родителей, дабы те дали согласие на операцию, которая прошла без осложнений. На восстановление у Авроры ушло 10 дней.
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Невеста Григория Лепса поделилась фотографией, на которой девушка позирует без косметики, с пучком на голове и в купальнике.
Аврора Киба (Фото: Инстаграм* @avrorakiba)
«Без фильтров, как сейчас модно говорить», — подписала кадр Аврора.
Киба откровенничала, что делала ринопластику перед наступлением совершеннолетия. Со слов возлюбленной Лепса, ей пришлось долго уговаривать родителей, дабы те дали согласие на операцию, которая прошла без осложнений. На восстановление у Авроры ушло 10 дней.
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Ольга Енгалычева