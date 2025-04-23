«Мне бы хотелось, чтобы в его крови была еврейская»: кем оказался тайный возлюбленный дочери Любови Успенской

Татьяна и Любовь (Фото: Instagram*/uspenskayalubov_official)
Некоторое время назад Татьяна Плаксина познакомилась с загадочным бизнесменом, имя которого до сих пор остается неизвестным. Это произошло на премии «100 самых стильных». Сначала дочь Успенской выступила на сцене, читая свои стихи, в которых намекнула на прошлый конфликт с матерью. Позже, уже в зале, Татьяна была представлена таинственному мужчине, с которым исполнила медленный танец. Собирается ли наследница Любови Успенской замуж и кто ее избранник, расскажет «Радио 1».
Таинственный возлюбленный дочери УспенскойВ декабре этого года Татьяне, дочери Любови, исполнилось 35 лет. Замужем она пока не была. Этот факт немного беспокоит ее маму, которая хочет внуков и просто беспокоиться о дочери. Певица очень аккуратно делится личной информацией. Когда Любовь общалась с журналистами, она сказала, что Татьяне с женихом очень повезло.
Татьяна Плаксина (Фото: instagram*/pacha_tati)
«Он талантливый, пишет стихи, серьезный бизнесмен и еще композитор, пишет музыку», — сказала Успенская.Но ни имени, ни других подробностей мать Татьяны не рассказала. Только упомянула то, что с таинственным избранником пока не пересекалась.
«Мне бы хотелось, чтобы в его крови была еврейская», — добавила артистка.Также Успенская отметила, что пока не имела возможности пообщаться с загадочным бизнесменом. По ее словам, ему еще предстоит заслужить право встретиться с «королевой шансона».
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Дарья Филинова