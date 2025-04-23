«Им очень хотелось сделать это кино»: кто спас столкнувшийся с трудностями фильм «Анора»

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Режиссёр Александр Молочников сообщил, что российские актёры спасли фильм фильм «Анора».
Картина, в которой сыграли роли Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, стала триумфатором «Оскара». Молочников пообщался с продюсером фильма, который убеждён, что успех «Аноры» обеспечен артистами из России и Армении.
Молочников также подчеркнул, что Юра Борисов приходил на съёмочную площадку даже в те дни, когда у него не было съёмок, поэтому ему и его российским коллегам хотелось сделать хорошее кино.
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«Один из американских продюсеров фильма «Анора» сказала мне такую фразу: «Мне кажется, что энергия российских и армянских артистов спасла это кино», – сообщил Молочников, слова которого приводит Газета.Ru.Выяснилось, что во время съёмок команда проекта столкнулась с непредвиденными организационными проблемами, связанными с местными профсоюзами. А актёров из России и Армении эти трудности не касались. Продюсер «Аноры» отметил, что они «полностью выкладывались» на съемочной площадке и подсказывали сценаристам идеи.
Молочников также подчеркнул, что Юра Борисов приходил на съёмочную площадку даже в те дни, когда у него не было съёмок, поэтому ему и его российским коллегам хотелось сделать хорошее кино.
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Анастасия Чинкова