«Буду смотреть себя по телевизору»: Александр Олешко рассказал о планах на Новый год

11 ноября 2025, 15:48

Телеведущий Александр Олешко с юмором рассказал о новогодних праздниках

Александр Олешко (Фото: Instagram* / @oleshkoaleksandr)

Телеведущий Александр Олешко поделился с юмором своими планами на новогоднюю ночь во время 16-й премии Topical Style Awards 2025. Об этом сообщает Super.





Артист признался, что собирается провести праздник в компании самого себя — через экран телевизора.





«Буду смотреть себя по телевизору. Очень люблю артиста Сашу Олешко», — с улыбкой заявил ведущий.