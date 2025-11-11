«Буду смотреть себя по телевизору»: Александр Олешко рассказал о планах на Новый год
Телеведущий Александр Олешко с юмором рассказал о новогодних праздниках
Телеведущий Александр Олешко поделился с юмором своими планами на новогоднюю ночь во время 16-й премии Topical Style Awards 2025. Об этом сообщает Super.
Артист признался, что собирается провести праздник в компании самого себя — через экран телевизора.
«Буду смотреть себя по телевизору. Очень люблю артиста Сашу Олешко», — с улыбкой заявил ведущий.Ранее Олешко вспоминал своё первое появление на телевидении. В 1991 году, будучи 15-летним студентом эстрадно-циркового училища, он участвовал в массовке новогоднего шоу «Голубой огонёк». Любопытно, что в тот же вечер на центральном канале впервые выступила и Татьяна Буланова, что стало началом её карьеры.