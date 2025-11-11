«Мучаю отсутствием»: Ольга Бузова рассказала, как страдают её мужчины
Ольга Бузова рассказала о проблеме ревности в отношениях с мужчинами
Певица и телеведущая Ольга Бузова на гала-ужине премии «Виктория» заявила, что в личной жизни обычно ставит на первое место собственные интересы. По её словам, это связано с тем, что партнёры часто проявляют сильную ревность.
Артистка в беседе с Пятым каналом пояснила, что сейчас её главные приоритеты — это профессия и карьера.
«Мучаю я их своим отсутствием и тем, что много работаю», — отметила Бузова.Она уточнила, что подобное поведение часто вызывает ревность у мужчин. Более того, как подчеркнула блогер, это чувство иногда приводило к агрессивным поступкам со стороны её избранников.
«Мои мужчины, они очень ревнивые, все, с кем я встречалась. Ревность просто до ужаса. Потому что ревность в хорошей дозе она даже приятна. Типа: «Ты что, меня не ревнуешь? Значит, ты считаешь, что я только тебе нужна?» Такая ревность приятна», — пояснила Ольга.Бузова добавила, что когда ревность переходит границы, она разрушает отношения.