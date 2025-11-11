«Мучаю отсутствием»: Ольга Бузова рассказала, как страдают её мужчины

11 ноября 2025, 15:21

Ольга Бузова рассказала о проблеме ревности в отношениях с мужчинами

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Певица и телеведущая Ольга Бузова на гала-ужине премии «Виктория» заявила, что в личной жизни обычно ставит на первое место собственные интересы. По её словам, это связано с тем, что партнёры часто проявляют сильную ревность.





Артистка в беседе с Пятым каналом пояснила, что сейчас её главные приоритеты — это профессия и карьера.

«Мучаю я их своим отсутствием и тем, что много работаю», — отметила Бузова.

«Мои мужчины, они очень ревнивые, все, с кем я встречалась. Ревность просто до ужаса. Потому что ревность в хорошей дозе она даже приятна. Типа: «Ты что, меня не ревнуешь? Значит, ты считаешь, что я только тебе нужна?» Такая ревность приятна», — пояснила Ольга.

