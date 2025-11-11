«Пойдут на психотерапию»: Регина Тодоренко и Влад Топалов рассказали о ревности сыновей

11 ноября 2025, 15:27

Регина Тодоренко с юмором рассказала о воспитании детей и роли мужа

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

На 16-й церемонии Topical Style Awards 2025 телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов откровенно рассказали о семейной жизни и воспитании детей. Об этом сообщает Super.





По словам супругов, их сыновья порой ревнуют родителей друг к другу, но они стараются справляться с этим через разговоры и юмор.





«Есть, конечно же, есть [ревность]. Конечно, разговариваем, объясняем, любим, обнимаем. Но трудно, с первого раза не получается. Я думаю, что понадобится лет 20, а потом они пойдут на психотерапию», — с улыбкой призналась Регина.

«Папа моет, папа кормит — все завтраки на муже. Папа водит на спорт. А мама что делает? Если спросить нашего старшего сына, он скажет: "Мама всё время спит"», — добавила телеведущая, не теряя самоиронии.