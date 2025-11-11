«Да!»: фигуристка Евгения Медведева обручилась с танцором Ильдаром Гайнутдиновым

11 ноября 2025, 15:08

Фигуристка Евгения Медведева выходит замуж за танцора Ильдара Гайнутдинова

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Фигуристка Евгения Медведева объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.