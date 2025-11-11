Достижения.рф

«Да!»: фигуристка Евгения Медведева обручилась с танцором Ильдаром Гайнутдиновым

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Фигуристка Евгения Медведева объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.



Спортсменка поделилась радостной новостью в своём блоге, опубликовав трогательное видео, на котором Ильдар делает ей предложение. Медведева не смогла сдержать слёз и сказала заветное «Да».

Ильдар Гайнутдинов и Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)
Ильдар преподнёс возлюбленной кольцо Cartier и, встал на одно колено, пообещав: «Я всегда буду рядом, и я никогда тебя не предам. И я буду делать всё возможное для тебя, всё, что могу». Судя по описанию к ролику, помолвка состоялась 7 ноября.

Отношения пары стали публичными весной этого года. Евгения и Ильдар познакомились на съёмках шоу «Звёздные танцы», где выступали в паре.

