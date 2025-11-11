«Да!»: фигуристка Евгения Медведева обручилась с танцором Ильдаром Гайнутдиновым
Фигуристка Евгения Медведева объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.
Спортсменка поделилась радостной новостью в своём блоге, опубликовав трогательное видео, на котором Ильдар делает ей предложение. Медведева не смогла сдержать слёз и сказала заветное «Да».
Ильдар преподнёс возлюбленной кольцо Cartier и, встал на одно колено, пообещав: «Я всегда буду рядом, и я никогда тебя не предам. И я буду делать всё возможное для тебя, всё, что могу». Судя по описанию к ролику, помолвка состоялась 7 ноября.
Отношения пары стали публичными весной этого года. Евгения и Ильдар познакомились на съёмках шоу «Звёздные танцы», где выступали в паре.
