«Буду требовать ещё»: Гоген Солнцев получил 1,5 млн рублей за сожжённую голову

27 апреля 2026, 11:51

Шоумен Гоген Солнцев получил 1,5 млн рублей компенсации за сожжённые волосы

Шоумен Гоген Солнцев (настоящее имя — Илья Солнцев) сообщил, что получил 1,5 миллиона рублей компенсации за сожжённые волосы и кожу головы. Его цитирует «СтарХит».





Солнцев рассказал, что направил эти деньги на первую из трёх запланированных трансплантаций донорских луковиц. Трихологи зафиксировали более 40% повреждения волосяных фолликул на голове. На реабилитацию, лекарства и сопутствующие расходы потребуется около трёх миллионов рублей.

«Поэтому буду требовать ещё. Но там хозяйка салона адекватная оказалась. И когда поняла, что я сниму программу на эту тему и что её бизнес после этого намертво рухнет, она согласилась с моим адвокатом на досудебное решение этого вопроса», — пояснил артист.