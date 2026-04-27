«Буду требовать ещё»: Гоген Солнцев получил 1,5 млн рублей за сожжённую голову
Шоумен Гоген Солнцев получил 1,5 млн рублей компенсации за сожжённые волосы
Шоумен Гоген Солнцев (настоящее имя — Илья Солнцев) сообщил, что получил 1,5 миллиона рублей компенсации за сожжённые волосы и кожу головы. Его цитирует «СтарХит».
Солнцев рассказал, что направил эти деньги на первую из трёх запланированных трансплантаций донорских луковиц. Трихологи зафиксировали более 40% повреждения волосяных фолликул на голове. На реабилитацию, лекарства и сопутствующие расходы потребуется около трёх миллионов рублей.
«Поэтому буду требовать ещё. Но там хозяйка салона адекватная оказалась. И когда поняла, что я сниму программу на эту тему и что её бизнес после этого намертво рухнет, она согласилась с моим адвокатом на досудебное решение этого вопроса», — пояснил артист.Шоумен добавил, что достиг договорённости с хозяйкой салона утром в тот день, когда планировал снимать передачу об инциденте. Он пообещал женщине не раскрывать её имя, название сети салонов и сведения об ИП в обмен на возмещение ущерба.