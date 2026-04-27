«Помнит только меня»: Мари Краймбрери высмеяла недостаток своего мужа Давы
33-летняя певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) стала гостьей «Шоу Воли» и высказалась о семейной жизни с Давой (полное имя — Давид Манукян). Пара поженилась в феврале прошлого года, а в мае у них родилась дочь.
Краймбрери назвала достоинства мужа: не слушает шансон, не храпит, слишком заботливый. Но перечислила и недостатки.
«У него плохая память! Меня помнит, но остальные вещи, которые не являются для него важными, — нет. Но мне кажется, что у него такая память выгодная. Когда ему надо, он не забывает! А вот, например, куда я еду, он забывает постоянно», — призналась Марина.При этом певица нашла в забывчивости мужа плюс: он каждый раз заново удивляется одним и тем же историям. Кроме того, Жадан заявила, что у неё никогда не было отношений с поклонниками, кроме самого Давы. Манукян много лет назад предлагал ей совместный фит как фанат.