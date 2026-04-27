Органы опеки забрали сына у Саши Черно, пока она спала
Экс-участник «Дома-2» Иосиф Оганесян заявил, что после нового скандала намерен добиваться лишения родительских прав Александры Черно. Бывшие супруги снова спорят из-за шестилетнего Стефана, у мальчика тяжелая форма эпилепсии. Об этом пишет StarHit.
На этот раз в историю вмешалась опека. Сотрудники пришли в квартиру и увезли ребенка в отделение полиции, пока мать спала. По словам близких, дверь осталась открытой, а Александра не заметила визит. Черно не смогла сразу забрать сына. Оганесян срочно вылетел в Москву из Санкт-Петербурга, где отдыхал. В сообщении экс-супругу она написала: «Я бросаю пить. Совсем. Прости меня, Йось». Позже Александра со слезами призналась в соцсетях, что мечтает о спокойной семье и хочет растить детей.
Иосиф отметил, что те часы тянулись для него мучительно долго. Отец добавил, что сейчас Стефан рядом с надежным человеком. В начале недели мужчина собирается обратиться в подразделение по делам несовершеннолетних.
Читайте также: