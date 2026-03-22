«Буду убивать по одному»: Алёна Жигалова покинула шоу «Выжить в Стамбуле»

22 марта 2026, 21:05

Алёна Жигалова покинула реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» в 12-м выпуске

Алёна Жигалова (Фото: Instagram* @alenablin)

Журналистка Алёна Жигалова выбыла из реалити-шоу «Выжить в Стамбуле» после напряжённого 12-го выпуска. Об этом сообщает издание VOICE.





В большом испытании участники собирали квадраты из разноцветных брёвен, а аутсайдерами стали Кузьма и Алёна.



В решающей дуэли Сапрыкин обыграл Жигалову в «Штурме крепости» и «Жадном султане», а она выиграла в «Старинных счётах». Журналистка с пониманием отнеслась к уходу. Она поблагодарила создателей шоу и призналась, что проект сделал её человечнее.

«Думала, буду идти как рыба-одиночка, убивать по одному. Но всё-таки мы все люди и человеческое во мне присутствует. Невозможно не проникнуться к людям, которые с тобой 24/7 и с которыми у тебя такие бурные взаимоотношения», — отметила Алёна.