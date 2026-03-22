Родившая в 53 года Марина Федункив оценила риски ЭКО на фоне диагноза Лерчек

22 марта 2026, 19:08

Актриса Марина Федункив в беседе с Надеждой Стрелец прокомментировала возможные риски процедуры экстракорпорального оплодотворения. Поводом для обсуждения послужил диагноз блогерши Лерчек.





Федункив, которая родила сына в 53 года, высказала свою позицию о возможной связи между ЭКО и онкологией.

«У меня очень много доброкачественных образований. И я не побоялась, потому что много всего изучила. Я наблюдаюсь, делаю чекапы. Всё окей. Как оно было, так и есть — в том же размере, в том же состоянии. Никто никуда не вырос и не перетёк», — рассказала актриса.

«Если бы мне сказали, что есть угроза, я бы никогда не пошла на ЭКО. Но мне сказали, что у меня всё прекрасно», — подчеркнула Федункив.