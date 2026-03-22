«Нас всего лишили»: Группа ДДТ раскрыла финансовые показатели за 2025 год

22 марта 2026, 20:44

Rusprofile: чистая прибыль группы ДДТ в 2025 году составила 676 тысяч рублей

Юрий Шевчук (Фото: Instagram* @ddt_band)

Стали известны финансовые показатели группы ДДТ за 2025 год. По информации сервиса Rusprofile, выручка коллектива составила 37 миллионов рублей, чистая прибыль — 676 тысяч. Для сравнения: в 2024 году юрлицо заработало почти два миллиона при выручке более 40 миллионов.





Показатели заметно отличаются от прежних лет, когда группа собирала стадионы. Осенью 2025 года лидер коллектива Юрий Шевчук рассказал, что музыканты не могут выступать в России и существуют только за счёт выпуска дисков.

«Мы не имеем возможности давать концерты в нашей горячо любимой стране. Благодаря выпуску дисков мы выживаем, получаем какие-то деньги. Уехало очень много молодых людей и не очень. Мы в России поднимали огромные стадионы, а нас сейчас всего лишили», — заявлял Шевчук.