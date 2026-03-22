«Я всех избаловала»: Певица Слава обвинила близких в своём нервном срыве
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) обратилась к близким с эмоциональным видео, которое опубликовала в личном блоге.
В обращении 45-летняя исполнительница обвинила окружение: они довели её до нервного срыва, а теперь отказываются помогать.
«Вы не думайте, я не сдалась. Я обозлилась. Я разочаровалась. Я раньше разочаровалась, а сейчас я просто как-то ждала, что люди очнутся, начнут мне помогать. Наверное, поймут, насколько мне тяжело жить», — высказалась Анастасия.По словам певицы, семья, друзья и коллеги привыкли к тому, что она сильная, и перестали замечать, как ей трудно.
«Практически всех я избаловала настолько, что они довели меня до нервного срыва», — заявила артистка.Сланевская добавила, что сейчас много размышляет и приходит к выводу: дальше всё будет только лучше.