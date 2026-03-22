«Я всех избаловала»: Певица Слава обвинила близких в своём нервном срыве

22 марта 2026, 19:50

Певица Слава заявила, что родные и друзья довели её до нервного срыва

Анастасия Сланевская (Фото: Instagram* @nastya_slava)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) обратилась к близким с эмоциональным видео, которое опубликовала в личном блоге.





В обращении 45-летняя исполнительница обвинила окружение: они довели её до нервного срыва, а теперь отказываются помогать.

«Вы не думайте, я не сдалась. Я обозлилась. Я разочаровалась. Я раньше разочаровалась, а сейчас я просто как-то ждала, что люди очнутся, начнут мне помогать. Наверное, поймут, насколько мне тяжело жить», — высказалась Анастасия.

«Практически всех я избаловала настолько, что они довели меня до нервного срыва», — заявила артистка.