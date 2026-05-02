«Буду жить так, как хочу»: Самойлова высказалась после критики в её сторону

02 мая 2026, 11:48

Оксана Самойлова ответила на хейт из-за откровенного образа

Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова отреагировала в соцсетях на волну критики, которая обрушилась на неё после появления в откровенном наряде на собственном дне рождения.





Звезда не стала игнорировать негативные комментарии и прямо обратилась к подписчикам. По её словам, сейчас она находится в новом жизненном этапе и больше не стремится соответствовать чьим-то ожиданиям.



Самойлова подчеркнула, что больше не хочет быть «удобной» и идеальной в роли жены, а вместо этого выбирает свободу и возможность быть собой. Она призвала подписчиков не осуждать её выбор и, наоборот, позволять себе жить так, как хочется — без оглядки на мнение окружающих.





«Я сейчас не в роли жены, где была идеальной и удобной. Сейчас я наслаждаюсь свободой и собой. И буду жить так, как хочу. Желаю вам тоже жить так, как вам хочется. Носить, делать, говорить и проявляться так, как хочется вам. Просто быть собой», — сказалв блогер.