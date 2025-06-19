«Будут гостями моего фестиваля»: Лайма Вайкуле заявила, что Пугачева и Галкин* собираются в Латвию

19 июня 2025, 14:35

Лайма Вайкуле заявила, что Пугачева и Галкин* приедут в Латвию в июне

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Уехавшая из России певица Лайма Вайкуле активно готовится к своему традиционному фестивалю «Рандеву» (Laima Rendezvous) в Юрмале. Чтобы привлечь внимание к мероприятию, она анонсировала появление Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Об этом информирует Privātā Dzīve.





В беседе с местными журналистами Вайкуле подтвердила, что Пугачева и ее муж Максим Галкин* станут гостями фестиваля.





«У Максима* в этом году будут концерты в Латвии. Они оба, как и в другие годы, будут гостями моего фестиваля. И я, и другие очень рады их присутствию на Laima Rendezvous. Конечно, всегда что-то может внезапно измениться, недаром есть поговорка — хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах», — сказала исполнительница.

