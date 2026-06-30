«Будут на руках носить»: Волочкова анонсировала возвращение Пугачёвой в Россию
Волочкова предсказала триумфальное возвращение Пугачёвой с концертами в Россию
Анастасия Волочкова заявила, что Алла Пугачёва скоро вернётся в Россию и её возвращение станет триумфом.
В беседе с NEWS.ru балерина выразила убеждённость: несмотря на острые дискуссии в обществе вокруг отъезда Примадонны из страны и её последующих высказываний, огромное количество россиян действительно ждут народную артистку СССР.
«Поверьте, на первом же её (Аллы Пугачёвой — прим. ред.) концерте будет переаншлаг, люди будут рукоплескать ей стоя и будут на руках носить. И я тоже жду её возвращения для того чтобы обнять, потому что она — великая женщина, легенда», — заявила Анастасия.Артистка отметила, что общественные споры не отражают реального отношения зрителей к творчеству Пугачёвой.