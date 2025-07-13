«Будут поласковее»: Тимур Батрутдинов обвинил шоу «Холостяк» в своих неудачах с девушками

13 июля 2025, 12:19

Тимур Батрутдинов высказался о своих неудачах в личной жизни

Тимур Батрутдинов (Фото: Telegram @batrtimur)

Актёр Тимур Батрутдинов известен как участник различных шоу телеканала ТНТ. Артист в эфире подкаста «Сетка» разоткровенничался о «Мастере игры», где он взял на себя роль «тёмного». Тимур сообщил, что девушки в данном шоу были весьма «неласковы».





Батрутдинов рассказал, что он знаком с продюсерами «Мастера игры» ещё со времён «Холостяка». Артист надеялся, что знакомые ему девушки будут относиться к нему лучше, но ожидания не были оправданы. Тимур чувствовал себя «пушечным мясом» в новом шоу, так как в проекте оказался позже остальных участников.

«Я вот до сих пор не могу выбрать девушку. Всё из-за «Холостяка». Как шоу назовешь, так оно и поплывет. «Холостяк»… Вот если бы «Женатик» назвали, всё было бы супер», — со смехом рассказал телеведущий.