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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Будут пялиться на грудь»: в Сети критикуют Погребняк за выбор наряда на выпускной сына

«Будут пялиться на грудь»: в Сети критикуют Погребняк за выбор наряда на выпускной сына

На выпускной сына Мария Погребняк придёт в жёлтом платье с глубоким декольте
Мария Погребняк (Фото: Instagram*, @mariapoga_)

Мария Погребняк (Фото: Instagram*, @mariapoga_)

У старшего сына Марии и Павла Погребняк Артёма ожидается выпускной вечер. В соцсетях 36-летняя телезвезда показала образ, в котором собирается пойти на праздник.
Мария надела жёлтое платье-лапшу с глубоким декольте. Наряд подчеркнул стройную фигуру блогера. Многие пользователи осыпали Погребняк комплиментами в комментариях, однако были и те, кто раскритиковал образ телезвезды, назвав его слишком откровенным.
«Может надеть что-то элегантное? А не лук для свиданий?», «Стильно, но не для выпускного сына, к сожалению. Слишком откровенно. В таком лучше с мужем на свидание», «Наряд на выпускной странный. Новой грудью перед одноклассниками трясти, ну такое», «Для выпускного вульгарно! Все будут палиться на неё и особенно на грудь», — написали пользователи соцсети.
Мария и Павел Погребняк расстались два года назад после 17 лет совместной жизни. Бывшим супругам удалось сохранить нормальные отношения.

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#соцсети
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#выпускной
#звёзды
P. Diddy зарабатывает миллионы долларов, находясь за решёткой
27 мая 2025, 10:49

Фото: iStock/dongfang zhao

Шон Комбс, более известный как P. Diddy, продолжает зарабатывать миллионы долларов, даже находясь за решёткой. По информации RadarOnline, рэпер сдаёт в аренду свой частный самолёт стоимостью 60 миллионов долларов, и многие путешественники даже не подозревают о том, кто является владельцем этого роскошного джета.
С момента ареста Diddy его самолёт совершил уже 126 перелётов, принося музыканту более четырёх миллионов долларов. В среднем арендаторы тратят около 32 тысяч долларов за один перелёт, что делает аренду самолёта значительным источником дохода для рэпера в условиях растущих расходов на юридические услуги.

Кроме того, сообщается, что родственники Diddy недавно выставили на продажу его роскошную недвижимость, что также может повлиять на его финансовое положение. Аренда частного самолёта становится важным способом поддержания дохода для артиста в это непростое время.

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#самолет
#деньги
#перелёт
#мошенник
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Сулейман из «Великолепного века» попал в тюрьму
Актёру Халиту Эргенчу предъявлены обвинения по делу о протестах в 2013 году
27 мая 2025, 10:48

Халит Эргенч (Фото: Instagram*, @halitergencresmi)

55-летнего актёра Халита Эргенча, сыгравшего Сулейман в сериале «Великолепный век», приговорили к двух годам и трём месяцам заключения по делу о протестах в стамбульском парке Таксим-Гези в 2013 году. Позже выяснилось, что данный срок сократили до 1 года 10 месяцев и 15 дней. Также известно, что артист давал ложные показания.
Согласно обвинительному заключению, Эргенч и ещё один обвиняемый Реза Коджаоглу сообщили, что не связаны с беглецом Меметом Али Алаборой (обвинён по тому же делу), однако, как указано, Эргенч и Коджаоглу всё же были проинформированы о событиях в Таксим-Гези, кроме того, у них есть фотографии с протеста — доказательство их участия в акции.

Актёр не оставил без внимания все обвинения в свою сторону. Эргенч не признаёт свою вину, он заявил, что случайно оказался в парке.
«Один из людей хотел бы, чтобы я подал встречный иск за публикацию моих фотографий того периода. Потому что из-за них появились необоснованные обвинения в мой адрес. Но там, в парке, был поток людей, и мы как будто находились на переднем плане. Я ответил на всё, о чем меня спрашивали. Я также ответил, что у меня нет никаких контактов с участниками протеста», — цитирует Super.ru звезда сериала «Великолепный век».
Ранее Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогерам Валерии (Лерчек) и Артёму Чекалиным по делу о выводе из России более 250 млн рублей. Бывшие супруги останутся под домашним арестом до 26 июня текущего года.

Лерчек не согласна с решением суда. Чекалина надеется, что в скором времени вопрос будет окончательно решен в её пользу.

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«Будут пялиться на грудь»: в Сети критикуют Погребняк за выбор наряда на выпускной сына

*запрещён в РФ.
#суд
#арест
#актёр
#фото
#акции
#протесты
#турция
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47-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в откровенном наряде
Екатерина Климова снялась в платье с откровенными разрезами
27 мая 2025, 10:39

Екатерина Климова (фото: Instagram* / klimova___ekaterina)

Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова предстала в откровенном образе. Соответствующие фотографии были опубликованы на ее странице в Instagram*.
47-летняя звезда телесериала «Бедная Настя» позировала в видео на крыше жилого дома. Она была одета в открытые туфли на шпильках и черное платье с двумя высокими разрезами, которые подчеркивали ее бедра и ноги. Образ дополнили крупные серьги и золотые браслеты.

Екатерина Климова (фото: Instagram* / klimova___ekaterina)

«Наступил жаркий период! Также смотрите бэкстейдж с новой фотосессии. Будьте осторожны, чтобы не обжечься!» — написала знаменитость под роликом.
Ранее Екатерина Климова поделилась своими давними переживаниями — актриса открыто призналась, чего она на самом деле боялась потерять после рождения детей.

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Глеб Калюжный надеется на службу в элитных войсках

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#шоу-бизнес
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А где же муж? Певица Глюкоза провела вечер в компании молодого спутника, держась с ним за руки
Певица Глюкоза пришла на модный показ с молодым спутником, держась с ним за руки
27 мая 2025, 10:32

Глюкоза (фото: Instagram* @glukozamusic)

38-летняя Глюкоза пришла на модный показ с молодым спутником, держась с ним за руки. Об этом пишет Woman.ru.
В понедельник, 26 мая, в Грибоедовском ЗАГСе прошел модный показ Андрея Артемова Walk of Shame. Мероприятие посетила и певица.

Примечательно, что она появилась на показе не одна, а в компании таинственного спутника, держась с ним за руки. Где был в этот момент ее муж — неизвестно.

Фанаты исполнительницы отметили, что Глюкоза перестала публиковать снимки с Александром Чистяковым, за которого вышла замуж в 2006 году.

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Глеб Калюжный надеется на службу в элитных войсках
27 мая 2025, 09:48

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)

Актер и рэпер Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы», готовится к срочной службе в армии. Он направился в призывной пункт в Москве, где, по его словам, ему обещали попасть в элитные войска. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».
На вопрос о том, не обидно ли ему пропускать год съемок, Калюжный ответил с оптимизмом.

«Ничего страшного — зато отдохну», — пояснил он.

Его решение о службе вызвало большой интерес у журналистов, которые встретили актера у здания сборного пункта. Провожать Глеба пришли его агент, сестра, тетя и бабушка, что подчеркивает поддержку близких в этот важный момент.


Стоит отметить, что в начале марта против Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной службы». Теперь он надеется не только выполнить свой долг, но и стать частью элитных подразделений. На вопрос, будет ли его девушка ждать его, актер ответил утвердительно.

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