«Будут пялиться на грудь»: в Сети критикуют Погребняк за выбор наряда на выпускной сына

Мария Погребняк (Фото: Instagram*, @mariapoga_)
У старшего сына Марии и Павла Погребняк Артёма ожидается выпускной вечер. В соцсетях 36-летняя телезвезда показала образ, в котором собирается пойти на праздник.
Мария надела жёлтое платье-лапшу с глубоким декольте. Наряд подчеркнул стройную фигуру блогера. Многие пользователи осыпали Погребняк комплиментами в комментариях, однако были и те, кто раскритиковал образ телезвезды, назвав его слишком откровенным.
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*запрещён в РФ.
«Может надеть что-то элегантное? А не лук для свиданий?», «Стильно, но не для выпускного сына, к сожалению. Слишком откровенно. В таком лучше с мужем на свидание», «Наряд на выпускной странный. Новой грудью перед одноклассниками трясти, ну такое», «Для выпускного вульгарно! Все будут палиться на неё и особенно на грудь», — написали пользователи соцсети.Мария и Павел Погребняк расстались два года назад после 17 лет совместной жизни. Бывшим супругам удалось сохранить нормальные отношения.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина