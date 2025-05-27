Глеб Калюжный надеется на службу в элитных войсках

Актер и рэпер Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы», готовится к срочной службе в армии. Он направился в призывной пункт в Москве, где, по его словам, ему обещали попасть в элитные войска. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».