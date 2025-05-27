Глеб Калюжный надеется на службу в элитных войсках

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)
Актер и рэпер Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы», готовится к срочной службе в армии. Он направился в призывной пункт в Москве, где, по его словам, ему обещали попасть в элитные войска. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».
На вопрос о том, не обидно ли ему пропускать год съемок, Калюжный ответил с оптимизмом.
Его решение о службе вызвало большой интерес у журналистов, которые встретили актера у здания сборного пункта. Провожать Глеба пришли его агент, сестра, тетя и бабушка, что подчеркивает поддержку близких в этот важный момент.
Стоит отметить, что в начале марта против Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной службы». Теперь он надеется не только выполнить свой долг, но и стать частью элитных подразделений. На вопрос, будет ли его девушка ждать его, актер ответил утвердительно.
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«Ничего страшного — зато отдохну», — пояснил он.
Его решение о службе вызвало большой интерес у журналистов, которые встретили актера у здания сборного пункта. Провожать Глеба пришли его агент, сестра, тетя и бабушка, что подчеркивает поддержку близких в этот важный момент.
Стоит отметить, что в начале марта против Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной службы». Теперь он надеется не только выполнить свой долг, но и стать частью элитных подразделений. На вопрос, будет ли его девушка ждать его, актер ответил утвердительно.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дарья Осипова