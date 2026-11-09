«Бухаю с огромным удовольствием»: певица Слава не собирается отказываться от алкоголя

09 ноября 2026, 22:58

Певица Слава рассказала о борьбе с депрессией и алкоголе

Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала о своём состоянии после лечения депрессии и заявила, что не планирует полностью отказываться от алкоголя. Ранее артистка принимала антидепрессанты, в том числе на фоне проблем с чрезмерным употреблением спиртного. Об этом сообщает Super.





На премии Crocus Fitness Awards 2026 Слава объяснила, что, по её мнению, причиной сложностей был не сам алкоголь, а люди и обстоятельства, которые провоцировали у неё тяжёлое эмоциональное состояние. По словам исполнительницы, долгое время она не решалась прекратить общение с теми, кто негативно на неё влиял. После того как ей удалось дистанцироваться от этих людей, ситуация изменилась.





«Проблема была не в алкоголе, а в том, из‑за чего он выливался в таких не очень хороших количествах. Это всё триггерящие меня люди вокруг, от которых я долгие годы не могла отойти, не могла сделать такой смелый, решительный шаг. Вот как только я их убрала — теперь бухаю с огромным удовольствием после этой депрессии, и всё шикарно», — рассказала Анастасия.

«Всем советую, если прям совсем плохо, обратиться к хорошему врачу. И всё это сработало, слава богу. И сейчас я с удовольствием выпиваю и живу шикарную жизнь», — объяснила артистка.