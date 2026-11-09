«Это такой позор! Такой ужас!»: Анна Хилькевич раскритиковала себя за старые интервью

09 ноября 2026, 22:23

Актриса Анна Хилькевич призналась, что ей стыдно смотреть на себя в прошлом

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Ведущая шоу «Хочу на ТНТ» Анна Хилькевич рассказала, как изменилась за последние годы, и призналась, что теперь с трудом может смотреть на свои старые интервью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Актриса недавно случайно наткнулась на одну из прежних записей и осталась крайне недовольна собственным поведением перед камерой. По словам Хилькевич, в прошлом она казалась себе слишком дерзкой и вызывающей: могла разговаривать с журналистами в резкой манере и даже жевать жвачку во время интервью. Сравнивая себя прежнюю с нынешней, Анна отметила, что со временем стала совершенно другим человеком.





«Недавно наткнулась на свое старое интервью — это такой позор! Такой ужас! Я стою перед камерой, жую жвачку, нагло разговариваю, дерзкая. Я сейчас вообще другая. Время немного меня обтесало. Все-таки я к себе очень критична всегда была, и до сих пор. Я сама для себя самый главный критик. Если бы вы знали, что у меня в голове... Лучше не знать», — призналась она.