«Это такой позор! Такой ужас!»: Анна Хилькевич раскритиковала себя за старые интервью
Актриса Анна Хилькевич призналась, что ей стыдно смотреть на себя в прошлом
Ведущая шоу «Хочу на ТНТ» Анна Хилькевич рассказала, как изменилась за последние годы, и призналась, что теперь с трудом может смотреть на свои старые интервью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Актриса недавно случайно наткнулась на одну из прежних записей и осталась крайне недовольна собственным поведением перед камерой. По словам Хилькевич, в прошлом она казалась себе слишком дерзкой и вызывающей: могла разговаривать с журналистами в резкой манере и даже жевать жвачку во время интервью. Сравнивая себя прежнюю с нынешней, Анна отметила, что со временем стала совершенно другим человеком.
«Недавно наткнулась на свое старое интервью — это такой позор! Такой ужас! Я стою перед камерой, жую жвачку, нагло разговариваю, дерзкая. Я сейчас вообще другая. Время немного меня обтесало. Все-таки я к себе очень критична всегда была, и до сих пор. Я сама для себя самый главный критик. Если бы вы знали, что у меня в голове... Лучше не знать», — призналась она.Актриса подчеркнула, что всегда предъявляла к себе высокие требования и продолжает оценивать собственные поступки достаточно строго. Даже несмотря на заметные перемены в характере и поведении, Хилькевич не перестает находить поводы для самокритики.
При этом Анна считает такую особенность скорее полезной, чем мешающей. По ее мнению, именно требовательность к себе помогает замечать недостатки, работать над ними и постоянно двигаться вперед. Поэтому актриса не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает стремиться к личному развитию.