«Посвящаю награду сестре»: Нюша впервые появилась на публике после госпитализации Марии

09 ноября 2026, 21:36

Певица Нюша поддержала пострадавшую при пожаре сестру со сцены

Нюша (Фото: Instagram* / @nyusha_nyusha)

Певица Нюша впервые появилась на публике после новостей о госпитализации своей сестры Марии Шурочкиной. Артистка посетила церемонию вручения премии Crocus Fitness Awards 2026. От общения с журналистами она решила отказаться, однако вышла на сцену, чтобы получить награду и обратиться к близкому человеку. Об этом сообщает Super.





Во время выступления Нюша посвятила свою награду сестре, которая сейчас находится в больнице после пожара в квартире. Певица призналась, что Мария всегда была для неё источником вдохновения, и выразила уверенность, что та сможет справиться с непростой ситуацией.





«И, конечно, хочу отметить мою сестру. Это человек, который всегда меня бесконечно вдохновляет. К сожалению, она сейчас в тяжелой ситуации находится, но я верю, что она боец и все будет хорошо. Сегодняшнюю награду хочется посвятить ей в первую очередь. Она, безусловно, гордость всей нашей страны и нашей мечты тоже гордость», — сказала Нюша.