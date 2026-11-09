«Мы не загибаем»: Татьяна Буланова рассказала о гонорарах и гастролях

09 ноября 2026, 22:40

Певица Татьяна Буланова раскрыла, сколько денег берёт за выступления

Татьяна Буланова (Фото: Telegram / @bulanovacom)

Татьяна Буланова рассказала о стоимости своих выступлений и нынешнем гастрольном графике на фоне новой волны популярности. В беседе с NEWS.ru певица призналась, что снова много времени проводит в поездках и фактически вернулась к насыщенному рабочему ритму, который был у неё в 1990-е годы.





По словам артистки, сейчас гастрольные маршруты занимают около двух недель подряд. После этого она ненадолго возвращается домой, чтобы отдохнуть и восстановить силы перед следующими выступлениями. При этом Буланова подчеркнула, что не собирается пользоваться возросшим интересом публики и необоснованно повышать цены на концерты.





«Нет, мы не загибаем. У нас абсолютно адекватные цены на концерт, и такого нет. Я прекрасно понимаю, если говорить о концертах», — заявила певица.