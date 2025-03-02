Букет жёлтых тюльпанов и нежные объятия: SHAMAN и Мизулина опубликовали милое домашнее фото

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)
SHAMAN и Екатерина Мизулина снова подогрели слухи о романе, опубликовав новую фотографию в домашней обстановке.
Расставшегося с женой в прошлом году Ярослава Дронова (настоящее имя певца) теперь всерьёз подозревают в отношениях с главой Лиги безопасного интернета. Они и раньше публиковали совместные фото и появлялись в компании друг друга на мероприятиях, но в последнее время всё больше начали намекать на романтические отношения.
Накануне вечером Мизулина и SHAMAN опубликовали в своих Telegram-каналах общую фотографию с подписью «Запахло весной». На снимке Екатерина держит букет жёлтых тюльпанов, а Ярослав стоит сзади и слегка приобнимает её за плечо.
SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)
Читайте также:
Екатерина Мизулина побаловала SHAMAN'a запечённой курочкой и получила лестные комплименты – видео
Мизулина намекнула на отношения с SHAMAN'ом и пообещала раскрыть тайну 9 марта
«Сомневаюсь, что князь Владимир носил нижнее белье»: SHAMAN заинтриговал зрителей этно-оперы, где играет главную роль
Накануне вечером Мизулина и SHAMAN опубликовали в своих Telegram-каналах общую фотографию с подписью «Запахло весной». На снимке Екатерина держит букет жёлтых тюльпанов, а Ярослав стоит сзади и слегка приобнимает её за плечо.
SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)
Читайте также:
Екатерина Мизулина побаловала SHAMAN'a запечённой курочкой и получила лестные комплименты – видео
Мизулина намекнула на отношения с SHAMAN'ом и пообещала раскрыть тайну 9 марта
«Сомневаюсь, что князь Владимир носил нижнее белье»: SHAMAN заинтриговал зрителей этно-оперы, где играет главную роль
Анастасия Чинкова