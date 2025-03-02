Букет жёлтых тюльпанов и нежные объятия: SHAMAN и Мизулина опубликовали милое домашнее фото

Футболист Павел Мамаев стал известен не только благодаря своей игре на поле. Спортсмен не раз попадал в скандалы, а также успел отбыть срок в тюрьме после уголовного преследования. Несмотря на все это, певица Ольга Серябкина вступилась за экс-игрока сборной России.