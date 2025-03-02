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Букет жёлтых тюльпанов и нежные объятия: SHAMAN и Мизулина опубликовали милое домашнее фото

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)

SHAMAN и Екатерина Мизулина снова подогрели слухи о романе, опубликовав новую фотографию в домашней обстановке.
Расставшегося с женой в прошлом году Ярослава Дронова (настоящее имя певца) теперь всерьёз подозревают в отношениях с главой Лиги безопасного интернета. Они и раньше публиковали совместные фото и появлялись в компании друг друга на мероприятиях, но в последнее время всё больше начали намекать на романтические отношения.

Накануне вечером Мизулина и SHAMAN опубликовали в своих Telegram-каналах общую фотографию с подписью «Запахло весной». На снимке Екатерина держит букет жёлтых тюльпанов, а Ярослав стоит сзади и слегка приобнимает её за плечо.

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)

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#екатерина мизулина
«С ним ты чувствуешь себя безопасно»: Ольга Серябкина вступилась за скандального футболиста Мамаева
02 марта 2025, 04:51

Ольга Серябкина (фото: Telegram @seryabkina)

Футболист Павел Мамаев стал известен не только благодаря своей игре на поле. Спортсмен не раз попадал в скандалы, а также успел отбыть срок в тюрьме после уголовного преследования. Несмотря на все это, певица Ольга Серябкина вступилась за экс-игрока сборной России.
Мамаев вместе с Серябкиной стал участником шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Как оказалось, они успели сдружиться еще на съемках «Выжить в Дубае». Даже после завершения шоу Павел и Ольга поддерживали общение.

«Любимое упражнение — это секс»: Елена Кондулайнен рассказала о своих тренировках после сложного перелома
«Любимое упражнение — это секс»: Елена Кондулайнен рассказала о своих тренировках после сложного перелома

Как позже призналась сама певица, она благодарна шоу за обретение хороших друзей, в лице которых Мамаев и Артем Калайджан. Когда им предложили участие в «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», то каждому было важно, чтобы все трое были в сезоне.

«Мы это обсуждали и выяснили, что задавали одинаковый вопрос: „А Артем, Оля будут?“, „Артем и Паша будут?“ и так далее. „Выжить в Дубае“, „Выжить в Самарканде“ подарили мне дружбу. Признаюсь честно, Паша и Артем — мои реальные друзья, как бы удивительно это ни было», — передает Starhit слова Ольги.

Павел Мамаев вместе с супругой Надеждой Санько (Фото: Instagram*/mamaeva_nadihope)

Многие удивились столь близкой дружбе Серябкиной со скандальным футболистом. В ответ на это артистка вступилась за Павла и призналась, что рядом с ним чувствует себя в безопасности.

«Пашу с первого дня все сильно уважали, он стал сначала негласным, а после и формальным капитаном нашей команды. Думаю, этот стержень дарит только спорт, поэтому я всем пацанам желаю заниматься спортом. Мы его очень сильно любили, любим и — не знаю, как объяснить — но именно с ним ты чувствуешь себя в безопасности. Даже когда это не касается соревнований, Паша такой же, как и все — растворяется в коллективе, не очень многословен. Он не навязывает свое мнение, но в нужный момент становится лидером, и ты идешь за ним, это очень крутое качество», — объяснила Серябкина свое отношение к Павлу.

Мамаев известен многочисленными скандалами за пределами футбольного поля. Самым ярким стал его арест после избиения чиновника Минпромторга России Дениса Пака в московском кафе. За несколько часов до этого Павел вместе с футболистом Александром Кокориным избил персонального водителя сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой.

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«Любимое упражнение — это секс»: Елена Кондулайнен рассказала о своих тренировках после сложного перелома
02 марта 2025, 01:29

Елена Кондулайнен (Фото: ВК/Елена Кондулайнен)

Актриса Елена Кондулайнен и в свои 60 с хвостиком продолжает будоражить фанатов своей красотой. Несмотря на возраст, звезда регулярно тренируется для поддержания формы. В тренажерный зал Елена приходит в олимпийке и обтягивающих ласинах, которые подчеркивают ее стройные ноги.
В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ показали, как Кондулайнен под присмотром тренера старательно восстанавливает подвижность суставов после перелома. При этом сама звезда заявила, что ее любимой тренировкой является секс.

Елене предлагают выполнение щадящих упражнений, но так как они некрасивы, Кондулайнен капризничает и не желает их выполнять. Звезда до мозга костей женщина и актриса, поэтому хочет выглядеть идеально в любой момент.

Фото: ВК/Елена Кондулайнен

Елена получила травму год назад в попытках сделать селфи на горе. В итоге у актрисы был зафиксирован перелом берцовой кости. До этого звезда ломала руку, поскользнувшись в бассейне. Но самым страшным ударом для Кондулайнен стал инсульт, который Елена пережила 5 лет назад. Она делала все возможное для возвращения на сцену, что у нее и получилось. Звезде пришлось заново учиться говорить и ходить. При этом руководство театра решило не продолжать сотрудничество с Еленой. Актриса говорит, что ей нужен агент, так как она может сниматься в кино.

«Достаточно обеспеченный»: продюсер раскрыл размер пенсии Леонида Якубовича
«Достаточно обеспеченный»: продюсер раскрыл размер пенсии Леонида Якубовича

Из-за финансовых проблем Кондулайнен теперь не может оплачивать домработницу, в связи с чем ей приходится самой делать всю работу по дому. Но это не останавливает звезду, которая рвется на экран, ведь размеренная жизнь не для нее.

«У меня ухажеры, кто за мной ухаживал, меня избаловали. Они были очень богаты. И поэтому я не понимала, что такое деньги. Привыкла, что они есть», — объяснила Кондулайнен причину своих финансовых проблем.

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«Достаточно обеспеченный»: продюсер раскрыл размер пенсии Леонида Якубовича
01 марта 2025, 22:22

Леонид Якубович (Фото: Инстаграм* @yakubovitch)

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл размер пенсии телеведущего Леонида Якубовича. Продюсера процитировало агентство Ura.ru.
Сергей Дворцов обратил внимание, что у публичных персон пенсия в Москве составляет порядка 60-80 тысяч рублей, такие же выплаты может получать и ведущий телепередачи «Поле чудес».

«Так что у Леонида Аркадьевича с этим вопросом все хорошо, он достаточно обеспеченный», — отметил продюсер.

Ранее телеведущий Леонид Якубович иронично отреагировал на слухи о своих богатствах.

«А еще у меня баня 2000 кв. м с бассейном с газированной водой! И замок Грязи я купил у Пугачевой!» — посмеялся звезда «Поле чудес».

При этом телеведущий не подтвердил, но и не опроверг информацию, предоставленную первоисточником.

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Ченнинг Татум закрутил роман с моделью после расставания с Зои Кравиц: она на 19 лет моложе актера
01 марта 2025, 22:04

Ченнинг Татум (Фото: кадр из фильма «Клятва»)

Расставшийся в октябре 2024 года с Зои Кравиц Ченнинг Татум получил статус одного из наиболее завидных женихов Голливуда. Однако сердце звезды «Шаг вперед» уже, судя по всему, занято. Артист встречается с девушкой, которая на 19 лет моложе него.
Еще в январе 44-летнего актера увидели с 25-летней французско-австралийской моделью Инкой Уильямс. Они тогда уходили из отеля. Накануне пара опять появилась вместе — Ченнинг и его спутница попали в объектив папарацци, когда уходили с вечеринки перед «Оскаром», сообщила газета Daily Mail.

На отношения знаменитостей указывает то, что Ченнинг держит Инку за руку и крепко прижимает к себе. Пара шла к автомобилю с водителем и села в одну машину.

В 2006 году Татум вступил в отношения с партнершей по фильму «Шаг вперед» Дженной Дуан. В картине они сыграли возлюбленных, и фанаты были в восторге, когда роман актеров с экранов перенесся в реальную жизнь. Потом Дженна и Ченнинг сыграли свадьбу — у них родилась дочь Эверли. Однако в 2018 году супруги объявили о расставании.

В 2021 году Татум закрутил роман с Зои Кравиц. В октябре 2024 года пара объявила о расставании.

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#селебрити
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Анна Asti на фоне слухов о разводе появилась на публике в сопровождении мужа
01 марта 2025, 21:43

Анна Асти (фото: Telegram @anna_asti)

Недавно Анна Asti оказалась в центре скандала. В Сеть слили её обнажённые фото, а поклонники заговорили о разводе певицы с супругом.
В конце прошлого года в Интернете начали появляться откровенные фотографии исполнительницы, а сама Asti заявила, что стала жертвой мошенников. Она отметила, что в её телефон незаконно проникли и слили приватные фотографии, которые предназначались исключительно для её мужа.

«Последние полгода я переживала настоящий кошмар, так как с июля нас со Стасом ещё и шантажировали, требуя огромные суммы денег. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь. У нас всё в порядке. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание. Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы», – обращалась Анна к публике.
После этого скандала начали распространяться слухи о скором разводе Анны и её мужа Станислава Юркина. Несмотря на то, что певица показывала идиллию в семье, далеко не все верили ей.

Слухи начали распространяться настолько стремительно, что пресс-службе певицы пришлось выйти с официальным заявлением. Представитель Asi заявил, что пара не расходилась и точно не собирается этого делать в ближайшее время.

Теперь же исполнительница решила открыто продемонстрировать, что с её личной жизнью всё в порядке. Сегодня она появилась на музыкальной премии «Виктория» под руку с Игорем Крутым, а рядом шёл Станислав Юркин. Супруг помог жене спуститься с эскалатора, а затем провёл через толпу. Всё это время Анна крепко держалась за руку мужчины.

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