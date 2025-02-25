Екатерина Мизулина побаловала SHAMAN'a запечённой курочкой и получила лестные комплименты – видео

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина снова подогрели слухи о возможных отношениях. Исполнитель опубликовал в личном блоге видео ужина в компании общественницы.
«Екатерина Мизулина приготовила самую вкусную курочку в мире, а я её с циничностью хирурга разделываю и выкладываю по частям на тарелочку», – рассказывает SHAMAN, разделывая блюдо.Обстановка на видео домашняя. Дронов сидит за столом в шортах и футболке. Обычно Екатерина и Ярослав публиковали фотографии и видео исключительно с официальных встреч, а теперь решили впервые поделиться кадрами, снятыми в неформальной обстановке.
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Анастасия Чинкова