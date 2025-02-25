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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Екатерина Мизулина побаловала SHAMAN'a запечённой курочкой и получила лестные комплименты – видео

Екатерина Мизулина побаловала SHAMAN'a запечённой курочкой и получила лестные комплименты – видео

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина снова подогрели слухи о возможных отношениях. Исполнитель опубликовал в личном блоге видео ужина в компании общественницы.
«Екатерина Мизулина приготовила самую вкусную курочку в мире, а я её с циничностью хирурга разделываю и выкладываю по частям на тарелочку», – рассказывает SHAMAN, разделывая блюдо.
Обстановка на видео домашняя. Дронов сидит за столом в шортах и футболке. Обычно Екатерина и Ярослав публиковали фотографии и видео исключительно с официальных встреч, а теперь решили впервые поделиться кадрами, снятыми в неформальной обстановке.

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Катя Кабак рассказала о своих отношениях с Тимуром Родригезом и реакции дочери на развод
Кабак о том, как 5-летняя дочь узнала о разводе родителей и приняла Родригеза
25 февраля 2025, 09:40

Катя Кабак (Фото: ВКонтакте @katekabak)

Актриса Катя Кабак, которая более года встречается с певцом и телеведущим Тимуром Родригезом, поделилась подробностями о зарождении их чувств и опровергла слухи о том, что она бросила мужа ради нового возлюбленного. Об этом пишет «‎StarHit».
В недавнем интервью Кабак отметила, что их знакомство длится уже 15 лет, и на протяжении этого времени они всегда поддерживали дружеские отношения.

«Нам всегда было легко общаться, мы хорошо понимали друг друга. Тимур был женат, я была в отношениях, потом вышла замуж. Мы поздравляли друг друга с праздниками, он был желанным гостем на моих днях рождения», — рассказала актриса.

Всё изменилось, когда в позапрошлом году Катя решила позвонить Тимуру, чтобы поздравить его с днем рождения. В ходе разговора они договорились встретиться и обсудить изменения в своих жизнях. На момент их встречи Тимур уже расстался с женой, а Катя находилась в процессе завершения своих отношений.

«В моем случае Тимур не был причиной развода. Я никогда не делала такого заявления», — подчеркнула она.

Кабак также рассказала о реакции своей дочери Кристины на развод родителей. По словам актрисы, они с бывшим мужем подготовились к разговору с дочкой и объяснили ей, что ничего в её жизни не изменится. По словам звезды, девочка не расстроилась. Кристине в марте исполнится шесть лет, она купается в любви как мамы, так и папы. Актриса отметила, что у дочери замечательные отношения с Тимуром.

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«Поднималась с самого дна»: Алсу рассказала о тяжёлых последствиях разрыва с Яном Абрамовым

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«Внучку тебе, мам!»: Юная избранница Лепса загадала рождение дочки в свой день рождения
#день рождения
#развод
#звёзды
#актриса
#отношения
#интервью
#девочка
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«Поднималась с самого дна»: Алсу рассказала о тяжёлых последствиях разрыва с Яном Абрамовым
Алсу поделилась переживаниями после развода с Яном Абрамовым
25 февраля 2025, 09:14

Алсу Сафина (Фото: Телеграм @alsouofficial)

Алсу не скрывает, что очень тяжело переживала разрыв и расставание с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. Сейчас 41-летняя артистка радуется жизни, много выступает и снимается, но ей пришлось обратиться к специалистам, чтобы прийти в себя после развода.
Певица находилась в крайне подавленном состоянии после того, как разрушилась семья, которую на протяжении многих лет все считали идеальной. Алсу говорит, что не относится к людям, которые во всём, что с ними происходит негативного, склонны винить только окружающих, передаёт издание Psychologies. Она не снимает с себя ответственности за то, что случилось с их с Яном браком и признаёт, что во-многом вела себя неправильно. И осознание этого, постоянное самокопание опустило артистку «на дно».

«Я потеряла свой внутренний свет, о котором мне всю жизнь говорили близкие и даже поклонники, я стала тенью себя. Просыпалась в полной апатии, не хотела ничего делать — ни работать, ни петь, ни с детьми время проводить. Весь последний год я выходила из этого ужасного эмоционального состояния, поднималась с самого дна», — говорит Алсу.

В конце концов она пошла к психологу. Только после неоднократных бесед со специалистом певица начала, по её словам, вспоминать, что ей есть за что себя ценить и уважать. Сейчас Алсу наслаждается жизнью, старается ценить каждый её момент и считает, что сеансы у психолога помогли ей избавиться от эмоциональной зависимости и давления.

«Благодаря терапии применяемые ко мне манипуляции перестали действовать. И меня уже не загнать в угол», — заключила Алсу.

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#семья
#жизнь
#певица
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«Я дам сыну звездюлей»: Алексей Щербаков рассказал, как отреагирует, если увидит сына за просмотром «ЧБД»
25 февраля 2025, 04:44

Алексей Щербаков (Фото: Instagram*/shcherbakov_alexei)

Стендап комик Алексей Щербаков признался, что негативно отнесется, если застанет своего сына за просмотром передачи «Что было дальше?». Юморист не хочет, чтобы его дети видели шоу до наступления 18-летия.
Алексей является одним из самых узнаваемых российских стендаперов. Особая популярность к нему пришла после выхода юмористического шоу «Что было дальше?», где комики в жесткой форме подкалывают гостей, иногда переходя рамки дозволенного.

Как пишут Starhit, Щербаков признал, что формат передачи подойдет лишь определенной аудитории. Во время RUTUBE-шоу «Подкаст с Темой» он отметил, что не хочет, чтобы его дети видели «ЧБД» до наступления совершеннолетия, когда психика уже сформирована.

«Я не хотел бы, чтобы мой сын смотрел такую передачу как „ЧБД“. Неправильно это. Но у нас на то и висит ограничение 18 . Я ему дам звездюлей, если он посмотрит до восемнадцати лет, после — пусть смотрит, мне не будет стыдно. Зато он увидит, как батек угарает там», — рассуждает Щербаков.

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#юмор
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«Внучку тебе, мам!»: Юная избранница Лепса загадала рождение дочки в свой день рождения
25 февраля 2025, 02:06

Аврора Киба (Фото: Instagram*/avrorakiba)

Совсем недавно юная избранница Григория Лепса отпраздновала свое 19-летие. Публику шокировал роман артиста со столь молодой особой, но это не мешает паре уже говорить о скорой свадьбе, и даже загадывать появление потомства. Аврора Киба призналась, что хочет девочку.
Пара рассчитывает сыграть свадьбу уже этим летом. Как пишут Starhit, многие думали, что все это является лишь пиар ходом, но Лепс опроверг эти домысли:

«Когда свадьба? Рассчитываю, что летом. Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь», — рассказал Григорий в эфире канала ТНТ.

Аврора уже задумывается о рождении ребенка от певца. Во время празднования своего 19-летия девушка загадала весьма неожиданное желание:

«Внучку тебе, мам!», — сказала Киба перед тем как задуть свечи на праздничном торте.

В ответ на столь смелое желание мама заявила, что не готова пока стать бабушкой. При этом свою дочь она упрекнула в том, что та сошла с ума.

На данный момент Григорий Лепс и Аврора Киба активно готовятся к свадьбе. Девушка сама готовит себе дизайны для нарядов и уже объявила, что на свадьбе будет сразу в нескольких.

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#дети
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«Даже не могу вспомнить»: стало известно, кто решил затмить Ольгу Бузову
Ольгу Бузову решила затмить певица Betsy
24 февраля 2025, 19:00

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

Певица Betsy, она же Светлана Чертищева, хочет затмить собой звезду телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову. Исполнительница отметила, что даже не помнит композиций бывшей девушки Романа Третьякова.
«Честно, я не знаю, что поет Бузова. Я вроде слышала ее песни, но не помню, потому что она была популярна, наверное, в 2021-м. Сейчас я даже не могу вспомнить ее песни», — поделилась Betsy в беседе с News.ru.
Светлана Чертищева стала популярной после того, как ее песня «Сигма бой» «выстрелила» в мировом чарте Billboard. Композицию написал отец Чертищевой Михаил вместе с Серафимом Сидориным, известным как рок-исполнитель Мукка.

Ранее стало известно о разводе Ирины Пинчук с Араем Чобаняном.

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*Запрещен в РФ
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