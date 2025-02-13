Мизулина намекнула на отношения с SHAMAN'ом и пообещала раскрыть тайну 9 марта

Екатерина Мизулина и SHAMAN (фото: Telegram @ekaterina_mizulina)
Екатерину Мизулина в ходе встречи со школьниками и студентами в Кемерово рассказала, что её связывает с певцом SHAMAN'ом, и пообещала раскрыть всю правду 9 марта.
«Вы всё узнаете 9 марта», – заявила глава Лиги безопасного интернета.Слухи о возможных отношениях между Мизулиной и Ярославом Дроновым ходят по сети уже давно. Недавно пара дала новый повод для обсуждений. 3 февраля они вместе посетили концерт в столичной школе №1409. В какой-то момент школьники начали кричать «Горько!». Певец смутился, но среагировал – прикрыв лицо рукой, он поцеловал Екатерину. Однако чёткого подтверждения того, что поцелуй действительно состоялся, нет.
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Анастасия Чинкова