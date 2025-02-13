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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Мизулина намекнула на отношения с SHAMAN'ом и пообещала раскрыть тайну 9 марта

Мизулина намекнула на отношения с SHAMAN'ом и пообещала раскрыть тайну 9 марта

Екатерина Мизулина и SHAMAN (фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Екатерина Мизулина и SHAMAN (фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Екатерину Мизулина в ходе встречи со школьниками и студентами в Кемерово рассказала, что её связывает с певцом SHAMAN'ом, и пообещала раскрыть всю правду 9 марта.


«Вы всё узнаете 9 марта», – заявила глава Лиги безопасного интернета.
Слухи о возможных отношениях между Мизулиной и Ярославом Дроновым ходят по сети уже давно. Недавно пара дала новый повод для обсуждений. 3 февраля они вместе посетили концерт в столичной школе №1409. В какой-то момент школьники начали кричать «Горько!». Певец смутился, но среагировал – прикрыв лицо рукой, он поцеловал Екатерину. Однако чёткого подтверждения того, что поцелуй действительно состоялся, нет.

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SHAMAN ответил на вопрос об отношениях с Екатериной Мизулиной

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#отношения
Анна Чиповская новым фото подогрела слухи о разводе с Дмитрием Ендальцевым
13 февраля 2025, 16:18

Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев (фото: Instagram* @chi_pa)

В сети активно обсуждают Анну Чиповскую из-за её предполагаемого расставания с мужем Дмитрием Ендальцевым. Поводом для слухов стала фотография, на которой звезду запечатлели без обручального кольца.
Пользователи соцсетей, заметив отсутствие кольца на пальце, сделали вывод, что актриса стала свободной девушкой.

Однако первые разговоры о разводе супругов появились ещё в начале января. Тогда Чиповская опубликовала фотографию с коллегой Никитой Григорьевым на её дне рождения. На снимке актриса нежно обняла артиста. При этом Ендальцев рядом замечен не был.

Мужчина тоже отличился. Его засняли в объятиях модели Виктории Сорокиной. Также вместе с ней он появился на премьере комедии «По барам», в которой исполнил главную роль. По словам журналистов, Ендальцев публично целовал свою спутницу.

При этом Анна и Дмитрий не комментировали слухи о расставании, поскольку не распространяются о своей личной жизни. К слову, их свадьба также прошла в закрытом формате в 2023 году.

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*запрещён в РФ
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Покинувший РФ Artik объявился на резонансной свадьбе детей главных раввинов России и Одессы
13 февраля 2025, 15:54

Artik (фото: Instagram* @artik)

Покинувший РФ и отказавшийся выступать перед россиянами рэпер Artik впервые за прошедший год появился на публике, став одним из приглашённых гостей резонансной свадьбы детей главных раввинов России и Одессы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что уроженец Запорожья в ходе торжества не выступал, но активно общался с гостями. Рядом с ним засветился рэпер Джиган, которого на мероприятии назвали «лучшим рэпером России».

Артём Умрихин (настоящее имя Artik'а) покинул Россию после начала украинского конфликта и переехал в ОАЭ. Артист покинул дуэт Artik & Asti, однако продолжает получать деньги в России, благодаря гастролям и выступлениям певицы Севиль Валиевой.

Умрихин редко появляется на публике, однако в прошлом году принял участие в съёмках клипа на песню Севиль «Качели».

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«У меня нет «джаги», даже «мармелада»: Вика Цыганова возмутилась присуждением Кате Лель звания заслуженной артистки России

*запрещён в РФ
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#артист
#россия
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«У меня нет «джаги», даже «мармелада»: Вика Цыганова возмутилась присуждением Кате Лель звания заслуженной артистки России
13 февраля 2025, 15:34

Катя Лель (фото: Telegram @klel2935)

Российский шоу-бизнес всколыхнулся, когда Кате Лель присудили звание заслуженной артистки РФ. Коллеги не слишком порадовались за исполнительницу хита «Мой мармеладный», в частности, с критикой выступила Вика Цыганова.
Певица не смогла спокойно вытерпеть успех коллеги. Цыганова вспомнила, что несколько лет назад и сама пыталась получить такое звание, но даже помощь поклонников не помогла, и ничего не получилось.

«Решили поздравить великую русскую певицу Катю Лель с вручением звания. Песни у нее достойные – достойная дочь Отечества, всё ништяк. Кто там в министерстве раздает филькины грамоты… Когда мы будем с этим разбираться, когда понимать? Нам плюют всем в лицо и глумятся, это глумление над чувствами нормальных людей», – эмоционально высказалась Цыганова.
​Вика Цыганова (фото: Telegram @vika_tsyganova63)

Примечательно, что после этого случая Цыганова отказалась от идеи добиваться звания заслуженной артистки. Она подчеркнула, что слишком высокого мнения о себе и не понимает, как можно спокойно смотреть на происходящее в российской культуре в последние годы.

«Я не хочу быть в этих рядах с перьями, да у меня их и нет, не торчит ничего, даже «джаги» нет, «мармелада» тоже. Нифига у меня нет кроме совести и чести, поэтому не переживайте. Звание – это еще не сам человек», – отметила певица.
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#соцсети
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«Сил моих нет»: актриса Васильева взвыла после сообщений об острой болезни
Актриса Васильева назвала бредом и глупостями сообщения об остром панкреатите
13 февраля 2025, 15:26

Екатерина Васильева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева в разговоре с NEWS.ru назвала бредом и глупостями сообщения о диагностировании у нее острого панкреатита. Актриса добавила, что у нее уже нет сил отвечать на звонки журналистов.
«Да глупости какие-то, бред какой-то. Мало того что бред, да еще звоните в такую рань, разбудили. Я очень злая. Сил моих нет. Третий звонок уже. Ну как так? Вам лишь бы что-нибудь солененькое», — возмутилась она.
Напомним, об обострении панкреатита у звезды фильмов «Чародеи» и «Черная молния» писал телеграм-канал SHOT. В издании заявляли, что у актрисы диагностировали воспаление поджелудочной железы, которое может привести к серьезным осложнениям, после чего Васильева приняла решение лечиться на дому и следовать всем медицинским указаниям.

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Появились подробности об израильской пенсии Пугачевой
Юрист Русяев: Пугачева не может рассчитывать на пенсию в Израиле
13 февраля 2025, 15:19

Алла Пугачева (фото: Instagram* @alla_orfey)

Народная артистка СССР Алла Пугачева не может рассчитывать на получение пенсии в Израиле, так как не внесла минимального количества страховых взносов. Об этом заявил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.
По словам юриста, число страховых взносов — ключевое условие оформления пенсии в Израиле. Минимальный порог для ее получения — 120 ежемесячных взносов.
«В случае Пугачевой, которая переехала в Израиль после достижения пенсионного возраста, применение стандартных условий затруднено. Граждане, прибывшие в Израиль после 60 лет и не обладающие достаточным страховым стажем, могут рассчитывать исключительно на специальное пособие», — пояснил юрист в беседе с NEWS.ru.
Он также добавил, что для получения пособия нужно быть резидентом Израиля, статус которого присваивается, в том числе, после изучения финансового положения семьи человека. Учитывая доходы мужа Пугачевой, подчеркнул Русяев, на пособие певице рассчитывать тоже не приходится.

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