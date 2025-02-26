«Сомневаюсь, что князь Владимир носил нижнее белье»: SHAMAN заинтриговал зрителей этно-оперы, где играет главную роль

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
SHAMAN снова сыграл князя Владимира в одноимённой этно-опере. Премьера постановки состоялась 5 февраля в Кремлёвском дворце, а 26 февраля спектакль сыграли в Петербурге.
Певец исполняет в опере главную роль и благодаря гриму и костюмам преображается до неузнаваемости. В беседе с «КП-Петербург» он рассказал, что за время действия ему приходится несколько раз переодеваться. Сначала он выходит на сцену в шубе и доспехах, а затем за кулисами постепенно снимает одежду и в конце остаётся только в холщовых штанах и рубахе.
Журналист издания не устояла и всё-таки спросила у певца, будет ли на нём нижнее бельё. Ранее SHAMAN признавался, что не носит его.
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Журналист издания не устояла и всё-таки спросила у певца, будет ли на нём нижнее бельё. Ранее SHAMAN признавался, что не носит его.
«Что-то сомневаюсь, что князь Владимир носил нижнее белье. Потому что его ещё и не было», – с намёком ответил исполнитель хита «Я русский».Также артист признался, что в зале будет присутствовать Екатерина Мизулина. Так совпало, что она приехала в Петербург с рабочей поездкой и вечером решила посетить спектакль.
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Анастасия Чинкова