Буланова назвала главный недостаток ИИ

29 июня 2026, 21:18

Буланова заявила, что ИИ никогда не сможет заменить талант живого человека

Татьяна Буланова (Фото: Telegram @bulanovacom)

Искусственный интеллект никогда не заменит талант живого человека, поскольку не имеет души. Так считает певица Татьяна Буланова.





Звезда российского шоу-бизнеса призналась, что была бы не против, если бы вместо нее на концертах пел ее цифровой двойник, в то время как сама бы она отдыхала дома.





«У меня есть опыт, я пела много песен с искусственным интеллектом. Он все равно не сравнится с талантом реального человека. Это не конкурент живому артисту. У человека есть душа, чего у нейросети нет. Поэтому это не заменит никогда артиста», — заявила Буланова в разговоре с изданием «Абзац».

«Я бы не смогла преодолеть страх перед всевозможными тропическими тварями, которых на необитаемых островах — тьма-тьмущая. Я бы не смогла съесть паука, жука или таракана. А еще не смогла бы спать на сырой земле. А попутно еще нужно сражаться с соперниками, искать себе пищу, завоевывать баллы», — отметила певица.