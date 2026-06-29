Буланова назвала главный недостаток ИИ
Буланова заявила, что ИИ никогда не сможет заменить талант живого человека
Искусственный интеллект никогда не заменит талант живого человека, поскольку не имеет души. Так считает певица Татьяна Буланова.
Звезда российского шоу-бизнеса призналась, что была бы не против, если бы вместо нее на концертах пел ее цифровой двойник, в то время как сама бы она отдыхала дома.
«У меня есть опыт, я пела много песен с искусственным интеллектом. Он все равно не сравнится с талантом реального человека. Это не конкурент живому артисту. У человека есть душа, чего у нейросети нет. Поэтому это не заменит никогда артиста», — заявила Буланова в разговоре с изданием «Абзац».
Тем временем в интервью Общественной Службе Новостей артистка рассказала, что ее часто приглашают на различные шоу по типу «Последнего героя». Тем не менее ей приходится отказываться из-за страха перед насекомыми.
«Я бы не смогла преодолеть страх перед всевозможными тропическими тварями, которых на необитаемых островах — тьма-тьмущая. Я бы не смогла съесть паука, жука или таракана. А еще не смогла бы спать на сырой земле. А попутно еще нужно сражаться с соперниками, искать себе пищу, завоевывать баллы», — отметила певица.
По словам Булановой, она очень любит комфорт. В этой связи она не готова принимать участие в подобных проектах, но уточнила, что любит их смотреть.