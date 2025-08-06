Буланова объяснила, почему артисты иногда отказывают фанатам в фото
Некоторые знаменитости неохотно идут на контакт с поклонниками — отказываются от фото и автографов, чем вызывают недоумение. Ведь именно благодаря фанатам артисты становятся известными. В чём причина подобного поведения, Общественной службе новостей рассказала певица Татьяна Буланова.
По её словам, у каждого артиста могут быть личные причины для отказа.
«Я считаю, что у каждого артиста есть свои причины для того, чтобы не делать фото с фанатами. Иногда это связано с личной безопасностью, а иногда с тем, что у человека может быть плохое настроение или он просто хочет сохранить свою личную жизнь. Важно помнить, что звезды — тоже люди, и у них есть право на личное пространство», — отметила певица.Буланова также добавила, что отказ от фото не всегда означает пренебрежение и агрессию. При этом сама артистка призналась: если поклонники действительно хотят фото или автограф, она с радостью идёт им навстречу.