Буланова объяснила, почему артисты иногда отказывают фанатам в фото

06 августа 2025, 15:01

Татьяна Буланова (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Некоторые знаменитости неохотно идут на контакт с поклонниками — отказываются от фото и автографов, чем вызывают недоумение. Ведь именно благодаря фанатам артисты становятся известными. В чём причина подобного поведения, Общественной службе новостей рассказала певица Татьяна Буланова.





По её словам, у каждого артиста могут быть личные причины для отказа.



«Я считаю, что у каждого артиста есть свои причины для того, чтобы не делать фото с фанатами. Иногда это связано с личной безопасностью, а иногда с тем, что у человека может быть плохое настроение или он просто хочет сохранить свою личную жизнь. Важно помнить, что звезды — тоже люди, и у них есть право на личное пространство», — отметила певица.