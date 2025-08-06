«Дала жару, неутомимая!»: Надежда Бабкина выступила вместе с SHAMAN на его концерте
Надежда Бабкина спела казачью песню вместе с SHAMAN на его концерте
Певица Надежда Бабкина спела вместе с Ярославом Дроновым, более известным под псевдонимом SHAMAN. Об этом сообщает Kp.ru.
Накануне в Ялте состоялся концерт Дронова, билеты на выступление которого были мгновенно распроданы. Среди зрителей была и народная артистка Надежда Бабкина, которая не осталась в стороне от выступления.
Во время мероприятия Бабкина вышла к сцене с цветами, чтобы вручить их Ярославу, и призналась, что очень «хотелось спеть». Артист не остался в долгу — он что-то шепнул певице на ухо, после чего они вместе исполнили казачью песню «Ой, то не вечер».
«Пришла, спела, дала жару — неутомимая и по-русски душевная!» — заявил после концерта Дронов.Следует отметить, что Надежда Бабкина — частый гость в Крыму. Певица неоднократно называла полуостров своим местом силы и признавалась в любви к этому месту.
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