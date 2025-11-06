Достижения.рф

Татьяна Буланова объявила о закрытии ресторана, который ей подарил муж

Татьяна Буланова закрыла ресторан «Гастрономика по-новому» из-за убытков
Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова сообщила о закрытии своего ресторана «Гастрономика по-новому». Она опубликовала соответствующее заявление в личном блоге.



Буланова не стала объяснять конкретные причины этого решения.

«У всего есть своё начало и есть конец. Вчера проект закрылся. Спасибо тем, кто был с нами всё это время», — написала артистка в своём обращении.
Ресторан начал работу в 2023 году. Муж певицы Валерий Руднев выделил деньги на его открытие. Общая стоимость проекта достигла 50 миллионов рублей. Однако финансовые показатели заведения не были успешными. Бизнес начал нести убытки практически с самого начала. По итогам 2024 года чистая прибыль ресторана ушла в минус на 16 миллионов рублей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что молодой муж Татьяны Булановой повесил на неё многомиллионные долги.
Ольга Щелокова

