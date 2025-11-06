Татьяна Буланова объявила о закрытии ресторана, который ей подарил муж
Татьяна Буланова закрыла ресторан «Гастрономика по-новому» из-за убытков
Певица Татьяна Буланова сообщила о закрытии своего ресторана «Гастрономика по-новому». Она опубликовала соответствующее заявление в личном блоге.
Буланова не стала объяснять конкретные причины этого решения.
«У всего есть своё начало и есть конец. Вчера проект закрылся. Спасибо тем, кто был с нами всё это время», — написала артистка в своём обращении.Ресторан начал работу в 2023 году. Муж певицы Валерий Руднев выделил деньги на его открытие. Общая стоимость проекта достигла 50 миллионов рублей. Однако финансовые показатели заведения не были успешными. Бизнес начал нести убытки практически с самого начала. По итогам 2024 года чистая прибыль ресторана ушла в минус на 16 миллионов рублей.
Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что молодой муж Татьяны Булановой повесил на неё многомиллионные долги.