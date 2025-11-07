Достижения.рф

Ресторанный гигант забирает себе проблемное заведение Татьяны Булановой

Татьяна Буланова продала ресторан и выплатила долги по зарплате сотрудникам
Татьяна Буланова (Фото: ВКонтакте @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова продала свой петербургский ресторан «Гастрономика по-новому» и погасила долги по зарплате перед сотрудниками. Эти события произошли после публикации материала издания SHOT.



В начале ноября компания Булановой переоформила свою долю в бизнесе с 49% до 51%. Это позволило ей самостоятельно принимать ключевые решения. Сейчас ресторан переходит другим владельцам.

Новым собственником заведения станет петербургская ресторанная группа Edvokimov Group. Эта компания управляет семью заведениями в Санкт-Петербурге и Сочи. На месте прежнего ресторана откроется новое заведение под названием «Паруса на крыше – Центр».

После публикации о долгах ресторана руководство начало рассчитываться с персоналом. Большинство сотрудников уже получили зарплаты. Однако долги перед подрядчиками за новогоднее мероприятие с участием Булановой остаются невыплаченными.

Ольга Щелокова

