Ресторанный гигант забирает себе проблемное заведение Татьяны Булановой
Певица Татьяна Буланова продала свой петербургский ресторан «Гастрономика по-новому» и погасила долги по зарплате перед сотрудниками. Эти события произошли после публикации материала издания SHOT.
В начале ноября компания Булановой переоформила свою долю в бизнесе с 49% до 51%. Это позволило ей самостоятельно принимать ключевые решения. Сейчас ресторан переходит другим владельцам.
Новым собственником заведения станет петербургская ресторанная группа Edvokimov Group. Эта компания управляет семью заведениями в Санкт-Петербурге и Сочи. На месте прежнего ресторана откроется новое заведение под названием «Паруса на крыше – Центр».
После публикации о долгах ресторана руководство начало рассчитываться с персоналом. Большинство сотрудников уже получили зарплаты. Однако долги перед подрядчиками за новогоднее мероприятие с участием Булановой остаются невыплаченными.
