Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс снимет мультфильм «Я ем какашки»
Студия Paramount Animation и компания американского актера Райана Рейнольдса трудятся над экранизацией популярной детской книги Марка Петта «Я ем какашки: История жука-навозника», сообщило издание Deadline.
В мультфильме расскажут историю жука-навозника Дагги. Вместе с семьей он переезжает в новый город и зачисляется в школу. Жук предпринимает попытки стать частью общества насекомых-подростков. Однако Дагги стыдится своей природы и рациона. Когда в городе вдруг начали исчезать другие жители, жук и его сородичи осознают: их особенности могут стать суперсилами.
В синопсисе книги отмечалось, что история повествует о необходимости проявлять доброту и противостоять травле, отстаивать свои убеждения и поддерживать близких, о гордости за свое происхождение и культуру, а еще о принятии многообразия культур. Помимо прочего, книга содержит научные факты о насекомых.
За адаптацию сценария возьмется режиссер «Истории игрушек-4» Джош Кули, еще он выступит постановщиком. Музыку напишут Бендж Пасек и Джастин Пол, создавшие композиции для «Ла-Ла Ленда» и «Величайшего шоумена». Райан Рейндольдс станет продюсером проекта через фирму Maximum Effort.
Дату релиза и каст пока не разглашают.
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