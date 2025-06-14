Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс снимет мультфильм «Я ем какашки»

14 июня 2025, 16:33

Актер Райан Рейнольдс выступит продюсером мультфильма «Я ем какашки»

Райан Рейнольдс (Фото: Инстаграм* @vancityreynolds)

Студия Paramount Animation и компания американского актера Райана Рейнольдса трудятся над экранизацией популярной детской книги Марка Петта «Я ем какашки: История жука-навозника», сообщило издание Deadline.