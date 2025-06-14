«Да убоится жена мужа своего»: Гогунский продолжает оправдываться за высказывания о женщинах
Виталий Гогунский назвал своих хейтеров необразованными
Актер Виталий Гогунский снова пришел в подкаст, с которого и начался скандал вокруг его слов о женщинах. В этот раз актер назвал недоброжелателей глупыми людьми.
«Есть общепринятые писания. Пришлось столкнуться с небольшой необразованностью публики. То, что женщина не имеет права находиться в плохом настроении в присутствии мужа — это любая книга по этике, это «Домострой», я уже не говорю про святые писания: «Да убоится жена мужа своего», — откровенничал Виталий в разговоре с Екатериной Красновой.
Со слов звезды «Универа», все возлюбленные актера, которые с ним жили, могли позволить себе не работать. Гогунский подчеркнул, что он всех обеспечивал, квартиру в центре дарил и в целом «все дал, все отдал». Артист признался, что лишь желает видеть женщину в хорошем настроении.
«Женщина в присутствии своего мужчины, самца, которого она любит и уважает, всегда в хорошем настроении», — добавил актер.
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