«Да убоится жена мужа своего»: Гогунский продолжает оправдываться за высказывания о женщинах

14 июня 2025, 15:57

Виталий Гогунский назвал своих хейтеров необразованными

Виталий Гогунский (Фото: Инстаграм* @gogunskv)

Актер Виталий Гогунский снова пришел в подкаст, с которого и начался скандал вокруг его слов о женщинах. В этот раз актер назвал недоброжелателей глупыми людьми.







«Есть общепринятые писания. Пришлось столкнуться с небольшой необразованностью публики. То, что женщина не имеет права находиться в плохом настроении в присутствии мужа — это любая книга по этике, это «Домострой», я уже не говорю про святые писания: «Да убоится жена мужа своего», — откровенничал Виталий в разговоре с Екатериной Красновой.

«Женщина в присутствии своего мужчины, самца, которого она любит и уважает, всегда в хорошем настроении», — добавил актер.