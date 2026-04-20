Буланова раскрыла секрет своей стройности
Буланова призналась, что 30 лет придерживается собственной диеты
Певица Татьяна Буланова рассказала, что в погоне за стройностью полностью отказывается от еды в вечернее время.
По словам Булановой, она худеет с помощью своей диеты, которая заключается в том, что можно есть все, но только до 16:00. Так, артистка призналась, что употребляет любые продукты, но вечером не ест ничего.
«Что касается спорта, то могу сказать, что два часа на сцене мне полностью заменяют любую самую сложную работу в зале, потому что я постоянно в движении и в стрессе. Никакой зал и рядом не стоит при таком режиме», — сказала Буланова.
В разговоре с Общественной Службой Новостей звезда уточнила, что такого режима питания она придерживается уже почти 30 лет.