Буланова раскрыла секрет своей стройности

Буланова призналась, что 30 лет придерживается собственной диеты

Татьяна Буланова (Фото: Telegram @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова рассказала, что в погоне за стройностью полностью отказывается от еды в вечернее время.





По словам Булановой, она худеет с помощью своей диеты, которая заключается в том, что можно есть все, но только до 16:00. Так, артистка призналась, что употребляет любые продукты, но вечером не ест ничего.





«Что касается спорта, то могу сказать, что два часа на сцене мне полностью заменяют любую самую сложную работу в зале, потому что я постоянно в движении и в стрессе. Никакой зал и рядом не стоит при таком режиме», — сказала Буланова.