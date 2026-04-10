«Сейчас выбор большой»: Буланова поделилась любимым моментом на Пасху
В преддверии светлого праздника Пасхи певица Татьяна Буланова поделилась воспоминаниями о том, как в её семье принято готовиться к этому дню.
В интервью Общественной Службе Новостей артистка отметила, что основу традиций заложила её мама. По словам Булановой, подготовка всегда начинается с генеральной уборки. Что касается куличей, то их в семье пекут редко — чаще всего угощение приносят родственники или покупают уже освящённые. Рассказала знаменитость и о любимом моменте.
«На окрашенные яйца мы с детьми любим наносить различные наклейки. Сейчас выбор большой, поэтому можно создать настоящий шедевр из привычного набора», — произнесла Буланова.Тем не менее, из-за плотного гастрольного графика Татьяна не всегда может встретить Пасху дома. В этом году, если не получится вернуться к семье, она планирует провести праздник в кругу своих поклонников.