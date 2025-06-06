Буланова рассказала, как хейт чуть не разрушил ее брак с молодым мужем
Критика из-за молодого мужа едва не развела певицу Татьяну Буланову
Татьяна Буланова откровенно рассказала о том, как справляется с негативом. По словам певицы, особенно много критики посыпалось после ее брака с молодым избранником, Владимиром Радимовым.
«Многие говорили, что негоже выбирать себе в мужья мужчину, который в сыновья годится. У нас из-за этого чуть брак не распался», — призналась Буланова.Общественная служба новостей узнала, что сейчас звезда спокойно относится к хейтерам, считая, что без них жизнь была бы слишком скучной. Певица старается не читать негативные комментарии и окружать себя позитивными людьми.