Буланова рассказала, как хейт чуть не разрушил ее брак с молодым мужем

06 июня 2025, 17:16

Критика из-за молодого мужа едва не развела певицу Татьяну Буланову

Татьяна Буланова ( Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин )

Татьяна Буланова откровенно рассказала о том, как справляется с негативом. По словам певицы, особенно много критики посыпалось после ее брака с молодым избранником, Владимиром Радимовым.







«Многие говорили, что негоже выбирать себе в мужья мужчину, который в сыновья годится. У нас из-за этого чуть брак не распался», — призналась Буланова.

