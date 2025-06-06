Супруг пропавшей из соцсетей Ирины Пинчук выложил свежее фото с ней: «Теплые и душевные два дня»

06 июня 2025, 17:07

Ирина Пинчук провела два дня с супругом, с которым разводится

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (Фото: Инстаграм* @arai_chobanyan)

Ирина Пинчук уже долгое время не появляется в соцсетях. Звезда «Дома-2» не выкладывает посты в личном блоге, которые раньше активно вела, а еще не посещает светские мероприятия. Все близкие подруги Пинчук хранят молчание об Ирине и не делятся подробностями ее жизни после объявления о разводе.





Однако снимки бывшей участницы «Дома-2» продолжают появляться на странице ее пока ещё супруга Арая Чобаняна. Недавно блогер ностальгировал по семейной жизни с Ириной, отвечая на вопросы поклонников, а затем поделился архивными совместными кадрами по случаю годовщины свадьбы.



Сегодня Чобанян опубликовал свежее фото с Пинчук, сделанное у нее дома. Как оказалось, Арай приезжал к Ире, чтобы поздравить ее лично с особенным днем.



Ирина Пинчук и Арай Чобанян (Фото: Инстаграм* @arai_chobanyan)





«Да, разводимся, но как же я не приеду поздравить с нашей годовщиной!», — утонил он.

«Когда были вместе, так тепло и по-семейному не проводили время, как сейчас. Очень теплые и душевные два дня», — признался Чобанян в соцсетях.