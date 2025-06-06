«Хватит орать!»: Бородина и Сердюков повздорили после свадьбы

06 июня 2025, 17:12

Расписавшиеся Бородина и Сердюков поссорились на шоу «Сокровища императора»

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Только недавно сыгравшие свадьбу Ксения Бородина и Николай Сердюков уже успели повздорить. Как сообщает Starhit, ссора между новоиспеченными супругами вспыхнула во время съемок реалити-шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ.





По данным издания, в прошлых выпусках Николай оказывался в эпицентре конфликтов, в то время как Ксения пыталась сгладить острые углы и оправдать его. А в новой серии телеведущая сама набросится на блогера с упреками. К слову, ранее она отмечала, что участие в этом проекте — своего рода испытание на прочность.



«Хватит орать! Хватит, я сто раз сказала — хватит повышать голос!» — скажет звезда в адрес избранника.

