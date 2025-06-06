«Что Галкин*, что Пугачева – всё это шелуха»: Пашутин поддержал Бабкину в критике уехавших артистов

06 июня 2025, 16:43

Пашутин поддержал Бабкину, разгромившую покинувшую Россию Пугачёву

Александр Пашутин (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Певица Надежда Бабкина раскритиковала покинувших Россию артистов. В частности, она прокомментировала высказывание Аллы Пугачёвой, которая заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться».





Артистка заявила, что её коллегой управляют злоба и бессилие.



Народный артист России Александр Пашутин поддержал Бабкину и тоже прошёлся по уехавшим звёздам. Он отметил, что Пугачёва, Максим Галкин* и подобные им артисты не осознают, что говорят. По его словам, звёздная пара из себя ничего не представляет, а Россия останется в веках.





«Что Галкин*, что Пугачева – всё это шелуха, которая сойдёт, о них забудут. А Россия останется. Все эти уехавшие идиоты даже историю не знают и книжек не читают. Кто ненормальные люди, по мнению Пугачевой?», – заявил Пашутин в беседе с «АиФ».