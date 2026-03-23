«Я вся в морщинах»: Юлия Ковальчук объяснила, почему отвергает «уколы красоты»
Певица Юлия Ковальчук выступила против быстрого похудения с помощью уколов
Певица Юлия Ковальчук выступила на концерте «Звёзды Дорожного радио» и призналась, что боится делать «уколы красоты». Её слова публикует издание Super.
Певица заявила, что хочет стареть естественным путем, как американская актриса Мэрил Стрип.
«Я не представляю, как они (артисты. — прим. ред.) всего этого не боятся. Я отношусь к тем людям, кто с большой осторожностью относится к уколам, манипуляциям с телом. У меня даже всё в морщинах. Я просто боюсь», — заявила Ковальчук.При этом она не исключает: через десять лет появятся технологии, которые помогут омолаживаться с помощью крема. Кроме того, поп-исполнительница отметила, что выступает против похудения с помощью уколов.
«Если всё это назначается врачом, если есть к этим препаратам показания — пожалуйста. Но если это быстрый сброс веса — я всегда против лёгкого пути», — сказала знаменитость.