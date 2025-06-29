Бунтарка-дочь Глюкозы поступает в медицинский вуз – мечтает работать в морге

29 июня 2025, 11:41

Дочь певицы Глюкозы мечтает работать в морге

Наталья Чистякова-Ионова / Glukoz’а (фото: Instagram* @glukozamusic)

Старшая дочь певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной под псевдонимом Glukoz’а, растёт настоящей бунтаркой. Лидию уже два раза отчисляли из школы за плохое поведение, но тогда на её защиту встала мама, заявившая, что система образования не учитывает реалии жизни современных подростков.





В результате, после девятого класса девочка перешла на домашнее обучение. Она занималась с репетиторами и отмечала, что учиться хорошо на очной форме в школе было бы невозможно, поскольку параллельно она занималась развитием сольной карьеры.



Накануне на Всероссийском выпускном в Кремле дочь Glukoz’ы заявила, что последний учебный год выдался очень напряжённым и тяжёлым. После она добавила, что решила поступить в медицинский, поскольку всегда проявляла интерес к естественным наукам.





«Если пойду в медицинский, то, возможно, потом смогу перейти на патологоанатомию. Это мне было бы очень интересно. Пока что это просто мечта», – отметила Чистякова.

*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ