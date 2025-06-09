«Не расстреляют, но...»: что грозит Глюкозе за исполнение хитов Фадеева
«Абзац»: Глюкозе может грозить штраф за исполнение песен Фадеева
Певице Глюкозе может грозить штраф за исполнение песен Максима Фадеева. Об этом пишет издание «Абзац».
Отмечается, что год назад музыкальный продюсер пообещал запретить бывшей подопечной исполнять хиты, записанные в период сотрудничества. Однако на недавнем мероприятии Глюкоза спела песни Фадеева.
Юрист по авторскому и смежному праву Виктор Осипов заявил, что это можно рассматривать, как нарушение законодательства с последующим штрафом в размере до пяти миллионов рублей.
«Если у неё нет прав на исполнение песен, тогда речь идёт о нарушении закона. Глюкозу, конечно, не расстреляют, но ей в таком случае грозит крупный штраф в размере до 5 миллионов рублей. Тут всё зависит от документов и договоренностей. Могут также расширить по суду список запретов от автора», – высказался специалист.Известно, что после расторжения договора Глюкоза выкупила у Фадеева права на исполнение 200 песен за 600 тысяч долларов. Однако, в связи с изменениями в законодательстве по авторским правам, прежние соглашения утратили силу.
Сама певица не давала комментариев об исполнении хитов на недавнем концерте.