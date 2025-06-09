«Не расстреляют, но...»: что грозит Глюкозе за исполнение хитов Фадеева

09 июня 2025, 14:01

«Абзац»: Глюкозе может грозить штраф за исполнение песен Фадеева

Глюкоза (фото: ВКонтакте @glukozamusic)

Певице Глюкозе может грозить штраф за исполнение песен Максима Фадеева. Об этом пишет издание «Абзац».





Отмечается, что год назад музыкальный продюсер пообещал запретить бывшей подопечной исполнять хиты, записанные в период сотрудничества. Однако на недавнем мероприятии Глюкоза спела песни Фадеева.



Юрист по авторскому и смежному праву Виктор Осипов заявил, что это можно рассматривать, как нарушение законодательства с последующим штрафом в размере до пяти миллионов рублей.





«Если у неё нет прав на исполнение песен, тогда речь идёт о нарушении закона. Глюкозу, конечно, не расстреляют, но ей в таком случае грозит крупный штраф в размере до 5 миллионов рублей. Тут всё зависит от документов и договоренностей. Могут также расширить по суду список запретов от автора», – высказался специалист.