Галлюцинации, отчисление из школы, зависимость: какой стала дочь Глюкозы и как складываются ее отношения с матерью

Певица Глюкоза /Наталья Чистякова-Ионова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Долгое время певица LIDUS оставалась загадкой для широкой публики. За маской нарисованной девочки-подростка скрывалась Лидия Чистякова-Ионова — дочь популярной певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюк’oZа. О жизни девочки расскажет «Радио 1».
Отчисление из школы и конфликты с сестройНаталья и её супруг, предприниматель Александр Чистяков, познакомились на борту самолёта — их свела журналистка Ксения Собчак. Спустя год в элитной клинике Марбельи родилась их дочь Лидия. Через четыре года в семье появилась Вера, однако сестринская близость между девочками так и не возникла.
С самого детства Лидия демонстрировала творческую натуру. В 11 лет она снялась в «Ералаше», повторив путь Глюк’oZы. Музыкальные амбиции девочки поддерживались в семье, особенно матерью, которая не скупилась на советы.
Однако с раннего возраста Лидия также проявляла независимость и бунтарский дух. Несогласие с правилами школы обернулось отчислением. Позже, даже поступив в элитное учебное заведение, Лидия вновь была исключена — на этот раз за курение. Несмотря на это, мать публично встала на сторону дочери и осудила систему, которая, по её мнению, не учитывает реалии подростковой жизни.
После девятого класса Лидия окончательно оставила школьную систему, отдав предпочтение обучению с репетиторами.
«Я поняла, что числиться в школе и хорошо учиться у меня бы просто физически не получилось. Мой последний год был невероятно напряженным и тяжелым!» — заявляла девушка.
Дочь Глюкозы Лидия (Фото: Телеграм@raydlayshei)
Расстройство пищевого поведенияЗа пределами сцены Лидия столкнулась с тяжёлыми внутренними проблемами. Постоянное давление, критика в соцсетях и сложности с самоопределением привели к расстройству пищевого поведения. Певица доходила до крайностей: от полного голодания до приступов переедания. Вес Лидии опускался до 38 килограммов. Первым забил тревогу отец, однако разговоры с ним не дали результата. В конечном итоге, к восстановлению девушку подтолкнуло острое ухудшение состояния и галлюцинация, вызванная истощением.
Психическое здоровье долго оставалось под угрозой: бессонница, приём транквилизаторов и борьба с зависимостью продолжались несколько лет. Только спустя время Лидия смогла вернуться к стабильности, научившись воспринимать хейт с иронией.
Схожий путь проходила и её мать — Глюк’oZа не скрывала, что в прошлом страдала от зависимости и переживала психологические срывы, вызванные смертью близкого человека.
Участие в музыкальном шоуКогда Лидия выразила желание начать музыкальную карьеру, мать отнеслась к этой идее с опаской — в тот момент ещё свеж был скандал вокруг дочери Алсу. Чтобы уберечь наследницу от излишнего внимания, Глюк’oZа посоветовала ей не раскрывать своё лицо. Так появилась LIDUS — артистка, скрывающаяся за образом аниме-девочки. Эта идея отсылает к раннему образу самой Глюк’oZы, которая также начинала карьеру в анимационном образе при поддержке Максима Фадеева.
Визуальный стиль LIDUS был вдохновлён образом матери — светлые косички остались, но остальное приобрело современное городское звучание. Первый клип «Перово» сразу привлёк внимание: вокал сочетался с визуальной стилистикой, не позволяя разгадать личность артистки. Позже к проекту подключился продюсер Денис Ковальский, и несмотря на непростой характер Лидии, сотрудничество оказалось успешным.
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Раскрытие личностиВ 2020 году Лидия решила открыться публике. Мать активно поддерживала это решение, публикуя слова гордости в соцсетях. Интерес к артистке резко вырос, и она даже попробовала себя в роли ведущей. Особенным моментом стало её выступление вместе с матерью, где голос дочери оказался настолько неузнаваемым, что Глюк’oZа не смогла его распознать.
Однако вскоре LIDUS исчезла — на сцену вышла Ray. Новый псевдоним вдохновлён стихотворением Эдгара Алана По «Ворон» — «raven» на английском. Лидия пояснила, что старая сцена и образ более не соответствуют её внутреннему миру. Так появился псевдоним и новый имидж.
«С тех пор вообще многое успело измениться, и я больше не чувствую себя как LIDUS. Этот псевдоним не подходит для описания моего внутреннего мира, а музыка, творчество — это в первую очередь ты и твои эмоции», — объясняла Лидия в интервью.Собственное имя девушка также отринула. Оно напоминало ей не о семье, а о школьных насмешках, связанных с песней группы «Электросталь», в которой упоминается героиня с тем же именем. Новый псевдоним стал не просто сценическим, а частью её самоопределения.
Дочь Глюкозы Лидия (Фото: Телеграм@raydlayshei)
Как сегодня живет дочь ГлюкозыСейчас Ray продолжает поиски себя — меняет образы, окрашивает волосы в яркие цвета, не боится выходить на красные дорожки в платьях из детских простыней. В её стиле можно найти нотки сказочности и ведьминской эстетики.
«Ходить с одним и тем же цветом волос или с одной и той же прической надоедает. Если внутри возникает ощущение, что нужно что-то новое, я следую за этим ощущением», — говорила она.Несмотря на перемены, в жизни артистки есть и стабильность. Она остаётся близка с родителями, а личные отношения для неё значимы до мелочей. Например, она ест только вилкой, подаренной возлюбленным, и впадает в панику при её потере.
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