Галлюцинации, отчисление из школы, зависимость: какой стала дочь Глюкозы и как складываются ее отношения с матерью

Финал шестого сезона музыкального проекта «Маска» не за горами, зрителям не терпится узнать, кто же скрывается под масками боксёра, страуса, далматина, сокола и вождя, и кто же из них в итоге победит. Во втором полуфинале интриги добавил председатель жюри Филипп Киркоров, который решил нарушить главное правило шоу.