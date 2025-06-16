«Странные предпочтения»: Певица Глюкоза оценила коллекцию одежды из «человеческой» кожи

Певица Глюкоза мечтает о коллекции одежды из «человеческой» кожи
Наталья Чистякова-Ионова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) оценила мини-коллекцию одежды, которая выполнена, по словам производителя, из «человеческой» кожи. Как пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь», исполнительница хита «Невеста» оставила в соцсетях реакции в виде огня и сердца.



«Странные у Глюкозы предпочтения. Певица мечтает о коллекции одежды из «человеческой» кожи», — сказано в посте.
Судя по опубликованным фото, коллекция включает в себя майку, туфли на каблуке, сумку и перчатки с ногтями.
Перед этим стало известно, что Глюкозе могут назначить штраф до пяти миллионов рублей за исполнение песен продюсера Максима Фадеева, если рассматривать это в качестве нарушения авторского права. По словам специалистов, суд может расширить список авторских запретов.

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