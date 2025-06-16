«Странные предпочтения»: Певица Глюкоза оценила коллекцию одежды из «человеческой» кожи

16 июня 2025, 17:40

Певица Глюкоза мечтает о коллекции одежды из «человеческой» кожи

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) оценила мини-коллекцию одежды, которая выполнена, по словам производителя, из «человеческой» кожи. Как пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь», исполнительница хита «Невеста» оставила в соцсетях реакции в виде огня и сердца.







«Странные у Глюкозы предпочтения. Певица мечтает о коллекции одежды из «человеческой» кожи», — сказано в посте.