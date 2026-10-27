27 октября 2026, 21:24

Музыкант Бутман рассказал о победе российских артистов над маразмом на Западе

Игорь Бутман (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Игорь Бутман рассказал, как артисты побеждают «маразм на Западе». По словам музыканта, у России достаточно возможностей, чтобы успешно развивать творческие проекты и без особых контактов с Европой и США.





При этом, отметил он, страна не стремится закрыться от внешнего мира. Информацию приводит РИА Новости.





«Мы должны продолжать наше дело: с тем количеством возможностей, которые есть в нашей стране... к нам продолжают приезжать музыканты с открытой душой, которые понимают всю бесполезность отмены русской культуры. Давление они, конечно, испытывают в своих странах, иногда даже со стороны других музыкантов, но мы, как и Александр Овечкин, побеждаем маразм на Западе», — прокомментировал музыкант.