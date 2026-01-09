LOVE без возраста: жена Бутмана показала трогательное видео с мужем
Молодая супруга известного джазового музыканта Игоря Бутмана поделилась в соцсетях романтичным видео с мужем, которое быстро привлекло внимание подписчиков.
32-летняя Анна опубликовала ролик, снятый в формате популярного тикток-тренда.
На видео Анна и 64-летний Бутман (в этом году музыкант отметит 65-летие) вместе с помощью рук поочерёдно складывают буквы L, O, V и E, а в финале обращаются к камере, показывая сердечки. Ролик получился лёгким и трогательным, подчеркнув тёплые отношения пары.
Особый интерес у подписчиков вызвал комментарий Анны: по её словам, Игорь Бутман даже не подозревал, что участвует в модном интернет-тренде. Музыкант просто поддержал идею жены, не вдаваясь в детали формата съёмки.
Публикация вызвала активное обсуждение в комментариях — пользователи не только оценили романтичность видео, но и вновь заговорили о заметной разнице в возрасте между супругами. При этом многие отметили, что пара выглядит гармонично, а их отношения — искренними и тёплыми, несмотря на цифры в паспорте.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России