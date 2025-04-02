Молодая жена 63-летнего Игоря Бутмана выложила фото в третью годовщину свадьбы

Игорь Бутман и Анна Львова (фото: Instagram* @anna_Iwowa)
Игорь Бутман отпраздновал третью годовщину брака с супругой, которая на 32 года младше него.
Анна Львова в личном блоге опубликовала фотографии с их свадьбы. Первый снимок сделан в загсе, а на втором показаны обручальные кольца в коробочке.
В комментариях под постом подписчики поздравили пару, пожелав бесконечной любви. А один из пользователей даже отметил, что Игорю Бутману очень повезло с женой.
Пост лайкнули продюсер Иосиф Пригожин, певец Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова и многие другие знаменитости.
Напомним, что Алла Львова – журналистка и четвёртая супруга Игоря Бутмана. Детей у пары нет.
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*запрещён в РФ
«1.04.2022. Моменты», – подписала пост жена 63-летнего джазмена.Игорь Бутман и Анна Львова (фото: Instagram* @anna_Iwowa)
В комментариях под постом подписчики поздравили пару, пожелав бесконечной любви. А один из пользователей даже отметил, что Игорю Бутману очень повезло с женой.
Пост лайкнули продюсер Иосиф Пригожин, певец Игорь Николаев и его жена Юлия Проскурякова и многие другие знаменитости.
Напомним, что Алла Львова – журналистка и четвёртая супруга Игоря Бутмана. Детей у пары нет.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова