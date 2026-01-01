«Особая эстетика»: Ольга Бузова пострадала под бой курантов в новогоднюю ночь
Ольга Бузова встретила Новый год дома и обожглась во время новогоднего ритуала
Телеведущая и певица Ольга Бузова встретила Новый год дома. Она отказалась от выступлений в новогоднюю ночь и провела праздник в кругу близких людей. Об этом стало известно из личного блога звезды.
Бузова опубликовала снимки у наряжённой ёлки. Артистка выбрала для праздничного образа мини-платье бордового оттенка.
«Домашний Новый год — это особая эстетика. В этом столько души и тепла!» — написала она.Во время боя курантов певица загадала желание. Она написала его на бумажке, подожгла и бросила в бокал с шампанским, после чего выпила напиток. В процессе Ольга обожгла палец и вскрикнула от боли.
«Каждый раз не знаю, что напишу. Я обожгла палец. Но запомнила, что загадала», — прокомментировала она.Накануне Ольга Бузова стала живой «селёдкой под шубой».