«Особая эстетика»: Ольга Бузова пострадала под бой курантов в новогоднюю ночь

01 января 2026, 15:02

Ольга Бузова встретила Новый год дома и обожглась во время новогоднего ритуала

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Телеведущая и певица Ольга Бузова встретила Новый год дома. Она отказалась от выступлений в новогоднюю ночь и провела праздник в кругу близких людей. Об этом стало известно из личного блога звезды.





Бузова опубликовала снимки у наряжённой ёлки. Артистка выбрала для праздничного образа мини-платье бордового оттенка.

«Домашний Новый год — это особая эстетика. В этом столько души и тепла!» — написала она.

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

«Каждый раз не знаю, что напишу. Я обожгла палец. Но запомнила, что загадала», — прокомментировала она.